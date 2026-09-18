Проданов: 50-те евро за бедни за горивата нямат нищо общо с изборите, хората изнемогват

Данъчната оценка ще бъде актуализирана за всяко едно жилище

Като икономист бях впечатлен от креативността на тези схеми, посочи депутатът относно разкритията на вътрешния министър Иван Демерджиев за четирите фирми, печелили обществени поръчки за магистрали

Нашата първа грижа не е хазната, а благосъстоянието на българските граждани. Затова предложихме пакет от мерки на стойност общо 330 млн. евро. Основните са ваучер от 50 евро на бедните и премахване на акциза на пропан-бутана.

Това каза шефът на бюджетната комисия Константин Проданов от "Прогресивна България" в "Лице в лице" по Би ти ви.

Ако не го бяхме предоставили този чек, щяха да кажат, че нищо не правим. Така той отговори на упреците на опозицията, че парите се раздават преди изборите. Това е ключов момент, хората изнемогват, няма нищо общо с политиката.

50 евро ще се дадат на 550 хил. души, които са социално уязвими. Всичко става абсолютно автоматично, те трябва да са били регистрирани като социално слаби в Агенцията за социално подпомагане. Това е възможно най-прецизното насочване на тези средства за тези, които наистина имат нужда. В служебният кабинет на Гюров от неговата мярка се възползваха около 230 хил. души - двойно по-малко, а трябваше да имат и автомобили.

Мерките са две групи - едната е вече заложените в закона за бюджета 220 млн. евро, 170 млн. евро от тях е целева помощ за земеделските производители, останалите - за тежкотоварния транспортен бранш. Тези разходи в бюджета са вместо тези за издръжка за кафе, които толкова бодяха очите на предишните управляващи. Така се опитваме да неутрализираме ефектът от цените на горивата да се прехвърли към храните, обясни Проданов.

И контрира коментарите, че помощта за земеделците се дава за "Майбаси". Тя е да се пълнят тракторите и комбайните. Имат огромна нужда земеделците. Затова още през юли нотифицирахме помощта пред ЕК, сега се активира и за превозвачите, когато са най-необходими.

Ще има и конкретни субсидии за училищния транспорт и автобусния превоз като цяло, за да няма прекъсваемост в труднодостъпните населени места, както и за бърза помощ.

За догодина ще предвидим допълнителни буфери в бюджета, ако цените на горивата останат високи, увери Проданов.

Той коментира и разкритията на премиера Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев от днес относно корупцията.

"Ние дойдохме с ясна заявка за разграждане на олигархичния модел. Това е поредната стъпка в тази посока. Очевидно има конкретни данни за връзки на посланика ни в ОАЕ с въпросните фирми, щом премиерът го отзовава. Министър Демерджиев застава с името си зад информацията. Като икономист бях впечатлен от креативността на тези схеми. Ако е така, прокуратурата трябва да влезе в ролята си и да разследва".

Прокуратурата очевидно не работи добре. Сред обществото има усещане, че там има дефицити, затова започнахме съдебна реформа и избирането на нов ВСС. Очаквам това да стане до средата на ноември. Следващата стъпка е избор на нов главен прокурор и цялостна реформа на съдебната система, посочи той.

Днес на брифинг Демерджиев разкри, че четири дружества, които са поели огромен обем обществени поръчки, не само са сключили договори, но тези договори са индексирани с над 150 милиона евро. Така се отклонява обществен ресурс по тази схема, по този модел. Част от тези средства се отклоняват и в случая ние установихме, че част от тях отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме „дружество касичка". Това дружество генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата за тези полети е над 5 милиона евро.

"В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Тук възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му", каза още Демерджиев.

Той свърза с източването на договори за мантинели по магистралите и с депутата от ГЕРБ Владислав Горанов.

Като нескопосан опит за кризисен пиар определи Проданов твърденията на ГЕРБ, че депутатите пишат докладите в Сметната палата за АПИ. По-възможно най-официалния ред възложихме на Сметната палата одит, той е независим орган. Настоящото ръководство не е назначено от нас, ръководителят има по-скоро връзки с ГЕРБ. Не казвам, че е обвързан, но не може да е заподозрян в симпатии към нас. Като видим резултатите, ще коментираме, каза Проданов, визирайки шефът на Сметната палата Димитър Главчев, който е бивш депутат от ГЕРБ.

Ключово е българските граждани да имат пълна яснота за финансовото състояние на държавата.

Става дума за актуализация на данъчните оценки на имотите, защото не са вдигани от 2007 г. насам. Това ощетява общините, които са лишени от ресурс за публични инвестиции, обясни Проданов относно вдигането на данъците за имотните сделки. Конкретните увеличения все още се прецизират, финансовото министерство ги изготвят и вероятно следващата седмица ще се публикуват. Данъчната оценка ще бъде актуализирана за всяко едно жилище. За първо има 50% отстъпка от данъка. Тази актуализация няма да касае такса смет, тя няма да се пипа, а по-големият компонент при данъка за имота.