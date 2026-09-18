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Министерството на икономиката: Претенциите на опозицията, които не познават работата на европейските инситуции, са несъстоятелни

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СНИМКА: Министерство на икономиката и индустрията

Осигурената от правителството помощ от над 300 млн. евро поради ръста на цените на горивата в подкрепа на обществения транспорт, автобусните превозвачи, земеделските производители и най-уязвимите обществени групи е базирана на реални данни и има общ стабилизиращ ефект в социалната сфера и икономиката.

Това заявяват в своя позиция от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

За разлика от други, това правителство не дели социално уязвимите хора на такива, които притежават автомобили, и такива, които не притежават, тъй като всички са потърпевши от кризата с доставки на енергийни ресурси.

Напомняме и че начинът, по който през 2022 г. бяха въведени мерки, насочени към всички водачи на автомобили, но без реална обосновка, достигна до по-малка група от хора и изправиха България пред заплаха от наказателна процедура от страна на Европейската комисия. Такава беше избегната само поради своевременното прекратяване на въпросните мерки.

Претенциите на партии от опозицията, че тяхната политика ни е доближавала до ЕС са напълно несъстоятелни, след като не познават правилата за работа на европейските институции, казват още от министерството.

СНИМКА: Министерство на икономиката и индустрията

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