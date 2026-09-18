Мая Манолова: Ще има проверки по бензиностанциите заради цените на горивата

"Предстои да има тематични проверки по бензиностанциите, за да се види дали търговците на дребно ще злоупотребят с цените заради кризата с горивата". Това заяви новият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова пред NOVA.

Манолова, която вчера беше избрана за председател на КЗП, разказа, че „първият работен ден се усеща като 101-ия".

"Първите действия са очаквани – проверки, актове и глоби. Заедно с досегашния председател на КЗП Александър Колячев отидохме да видим как изглежда „Кошница с грижа" в големите супермаркети", добави тя.

Манолова уточни, че в сайта на една от веригите в раздел на инициативата показва грешка. „Това, което видяхме там е това, което чухме гръмко от тях – ще намаляват цени с 15%, а стандартните стигат до 40%, но това основно са техни продукти, които са техни и нискокачествени", каза тя.

„Написахме първите актове за необосновано повишени цени, тъй като те го направиха за следващия отоплителен сезон с до 40% без да казват. Тук ще има и втора санкция, че са го направили без да информират потребителите", разказа още Манолова.

„Тепърва предстои да разбера е защо са събрани толкова малко глоби, но по-важното е да се разширят правомощията на Комисията, за да може да постигнем целта – овладяване на цени, а не просто преграда към следващи повишения. Механизмът за това е „Справедлива стойност", заяви новият председател на КЗП.

Тя допълни, че всеки четвъртък ще има приемни за хората, а телефонът ѝ ще бъде публикуван на сайта на Комисията.

„Нужни са законови промени. Разговаряхме с ключови депутати, защото ако трябва да се приведе в действие „Справедливата стойност", са ни нужни правомощия. Получих уверение, че ще ги получим по бързата законова писта", изтъкна тя и обеща, че ще се погрижи понижаването на цените да не остане само на хартия.