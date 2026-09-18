САЩ удължиха лиценза за продажбата на чуждите активи на „Лукойл“ до 22 октомври

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ удължи до 22 октомври срока на лиценза, който позволява преговори и сключване на условни споразумения с „Лукойл" за продажбата на Lukoil International GmbH (LIG). Дружеството притежава чуждестранните активи на руската петролна компания.

Удължаването влиза в сила от 19 септември. Въпреки него обаче всяка сделка за продажба на активите трябва да получи отделно одобрение от OFAC.

На 22 октомври 2025 г. OFAC включи „Лукойл" и няколко негови дъщерни дружества в списъка на специално определените граждани и блокираните лица (SDN).

След налагането на санкциите руската компания обяви, че възнамерява да продаде чуждестранните си активи. „Лукойл" прие оферта за придобиването им от международния търговец на суровини Gunvor, като двете страни договориха основните параметри на сделката. Министерството на финансите на САЩ обаче отказа да я одобри и така тя не се състоя.

В края на януари 2026 г. „Лукойл" постигна споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажбата на Lukoil International GmbH. Сделката все още очаква разрешение от OFAC.

Отделно от това, сделките с бензиностанциите на „Лукойл" извън Русия, както и с българските активи на компанията, бяха разрешени до 29 октомври 2026 г. Санкционните ограничения не засегнаха услугите за нефтени находища и други дейности, свързани с Каспийския тръбопроводен консорциум, както и проектите Tengizchevroil и Karachaganak.

Към момента на налагането на санкциите „Лукойл" участваше в петролни и газови проекти в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Египет, Камерун, Нигерия, Гана, Мексико, ОАЕ и Република Конго. Компанията притежаваше петролни рафинерии в България, Румъния и Нидерландия, както и мрежа от 2500 бензиностанции в 19 държави, предава БГНЕС.

В международните си проекти „Лукойл" разполагаше с доказани запаси от нефт и газ, равняващи се на 1,345 трилиона барела нефтен еквивалент към края на 2024 г. През същата година компанията е добила в тези проекти, с изключение на West Qurna 2, около 3,9 млн. тона нефт с газов кондензат и 16,2 млрд. куб. м газ.

Преработката в европейските рафинерии на групата е спаднала с 18% през 2024 г. до 13,5 млн. тона. Причината е продажбата на рафинерията ISAB в Италия през май 2023 г. Продажбите на петролни продукти на дребно през 2024 г. са достигнали 4,2 млн. тона.

„Лукойл" е отписал изцяло инвестициите си в LIG и през 2025 г. е отчел загуба от обезценка в размер на 1,66 трилиона рубли.