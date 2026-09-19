Рязък спад на цената на пшеницата по световните борси и затвърждаване на царевицата отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ) в седмичния си анализ.

Цената на пшеницата рязко се понижи тази седмица до 267 долара за тон на борсата в Чикаго и 278 долара за тон на борсата „Юронекст“ (Euronext), което е породено от успокоение за по-нататъшно прекъсване на доставките в Черно море, което изтегли голяма част от премията за военен риск от пазара, пише БТА.

Царевицата се затвърди тази седмица, като фючърсите с доставка в следващ месец се търгуваха в диапазона 208-209 долара за тон на Чикагската борса, а тези на „Юронекст“ – между 301 и 303 долара за тон.

Захарта прекара седмицата в тесен, до голяма степен без посока, диапазон, но цените в края на седмицата тръгнаха надолу. Бялата захар в Лондон поевтиня от 524 до 508 долара за тон, докато суровата захар в Ню Йорк - от 395 до 384 долара за тон.

На Софийската стокова борса след сделките в последните дни на август за фуражна пшеница на 180 евро за тон, за фуражен ечемик на 170 евро за тон и за овес на 150 евро за тон, в средата на септември остават офертите за търсене на фуражна пшеница на 192 евро за тон и за продажба на хлебна пшеница на 230 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки са стабилни. Предлагат се разнообразни видове консерви, където началните цени леко спаднаха в диапазони: зелен грах от 2,23 до 2,37 евро за килограм, сладка царевица от 1,65 до 3,19 евро за килограм и белени домати на кубчета от 2,28 до 2,39 евро за килограм. Остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ през тази седмица се реализираха продажби на скрап: от черни метали в диапазон от 81,81 до 107,37 евро за тон, скрап от алуминий на 409,03 евро за тон и скрап от месинг на 2556,46 евро за тон. При горивата имаше сделки за дизелово гориво Б6 за 1566,67 евро за хиляда литра, автомобилен бензин А95Н на 1358,33 евро за хиляда литра и газьол за ПКЦ от 1542,63 до 1603,44 евро за хиляда литра. Продадоха се и газьол за извънпътна техника на 1580 евро за хиляда литра и газ пропан бутан на 550 евро за хиляда литра.