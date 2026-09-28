Първото усещане, когато застанеш пред BYD ATTO 2 DM-i, не е за автомобил, който отчаяно се опитва да доказва, че е „зелен“. Напротив - изглежда като съвременен компактен SUV, който просто знае какво иска и трябва да бъде. Стегнат, градски, достатъчно висок, за да дава увереност и комфорт зад волана, и без излишна демонстративност.

Именно в това се крие една от интересните страни на новия модел. ATTO 2 DM-i не поставя шофьора пред избор между електрическо усещане и спокойствие при дълъг път. Идеята е в града автомобилът да може да се използва предимно като електрически, а когато предстои по-дълго пътуване, бензиновият двигател да премахне притеснението за оставащите километри.

Това е и една от причините моделът да бъде сред акцентите на BYD при официалното представяне на марката на Green & Mobility Expo Sofia 2026 на 18 септември. Изложението на площад „Св. Александър Невски“ събра в рамките на три дни нови решения за електрическа, хибридна и устойчива мобилност.

От 1 до 4 октомври всеки ще може да разгледа и тества новия модел по време на дългия уикенд на отворените врати в шоурумите на BYD, управлявани от Esco Automotive, в София – бул. „Христофор Колумб" № 43, и Варна – бул. „Ян Хунияди" № 7.

Визуално ATTO 2 DM-i има важната задача да бъде компактен, без да изглежда компромисен. Пропорциите са типични за градски SUV, но високата позиция на седене и формата на купето създават усещане за автомобил от по-горен клас.

Влизането в купето допълва това впечатление. Тук идеята не е да се натъпчат възможно най-много бутони и екрани, а технологиите да останат част от ежедневното използване на автомобила. Пред водача има дигитален инструментален панел, а в центъра е разположен голям сензорен дисплей. При Boost той е 12,8-инчов. Интерфейсът предлага навигация, свързаност с Android Auto и Apple CarPlay, 4G връзка и възможност за OTA актуализации.

Но по-интересното започва, когато започнеш да използваш екрана. Една от функциите, които най-лесно могат да превърнат технологиите от любопитна демонстрация в реална ежедневна помощ, е гласовият асистент. С командата „Hi BYD“ автомобилът може да реагира на естествени гласови инструкции. Сред функциите, които могат да бъдат управлявани по този начин, са климатизацията и някои функции на електрическите стъкла.

Това е от онези екстри, които изглеждат като играчка или просто допълнителен бонус, докато не ги използваш в движение. Тогава смисълът става очевиден - вместо да отклоняваш рисковано вниманието си към менюта и бутони, можеш просто да кажеш какво желаеш.

А когато автомобилът е оборудван с 360-градусова камера при версията Boost, паркирането в тясно градско пространство също придобива друго усещане. Камерата показва автомобила отгоре и дава много по-добра визуална представа за пространството около него. Дали паркираш пред блока, в подземния паркинг или другаде този своеобразен „Биг брадър“ определено е от огромна полза.

ATTO 2 DM-i е plug-in хибрид, но неговата философия е различна от усещането, което много шофьори свързват с традиционния хибрид. Когато батерията има достатъчно заряд, ежедневното градско придвижване е предимно електрическо.

При версията Boost електрическият пробег по WLTP достига до 90 километра. За човек, който всеки ден пътува до работа, води децата на училище, пазарува и се прибира вкъщи, това може да означава голяма част от обичайните маршрути да бъдат изминати без използване на бензиновия двигател.

Тук идва съществената разлика. При изцяло електрически автомобил дългото пътуване неизбежно включва мисълта къде ще бъде следващата зарядна станция. При ATTO 2 DM-i тази сметка не изчезва напълно, но притеснението от нея значително намалява. Ако батерията се изчерпи по време на път, автомобилът продължава като plug-in хибрид.

По данни на производителя версията Boost достига до 1000 км комбиниран пробег с напълно заредена батерия и пълен резервоар. Което означава, че можеш да стигнеш от София до Виена без да спираш. При същата версия заявеният претеглен комбиниран разход е само 1,8 л/100 км по WLTP, при заредена батерия. Автомобилът е замислен така, че ежедневното шофиране да може да бъде електрическо, докато бензиновият двигател остава своеобразна застраховка за далечния маршрут.

При компактните SUV модели винаги стои един въпрос – колко компактна е всъщност практичността? При ATTO 2 DM-i отговорът е в багажника. Обемът му е 425 литра, а със сгънати задни седалки достига 1335 литра. Това е пространство, което позволява автомобилът да бъде използван не само за ежедневното придвижване в града, но и за семейно пътуване през уикенда. Именно тук автомобилът започва да изглежда като истински „ежедневен“ SUV - не като технологичен експеримент, а като кола, която трябва да поеме пазарските торби в понеделник и багажа за морето в петък.

Тук трябва да се имат предвид още три съществени неща, които съчетават мощно, тихо, плавно и безопасно движение. Първото са 212-е конски сили и ускоряването до 100 км/ч за 7,5 секунди при версия Boost, както и тихото, плавно и динамично шофиране, което се постига чрез специфична Super Hybrid технология с DM-i. Автомобилът разполага и със собствена LFP технология Blade Battery, разработена да бди върху безопасността и издръжливостта.

В купето също има усещане за практичност. Петима души могат да пътуват, а компактните външни размери са удобни за градска среда, където всяко паркиране може да се превърне в малко изпитание.

При версията Boost автомобилът може да отдава електрическа енергия към външни устройства с мощност до 3,3 kW. На практика това означава, че батерията може да се използва не само за движение, но и като източник на електричество за различни уреди. Така возилото изгрява в нова светлина – като мобилна енергийна система. Кафе машина на къмпинг, електрически уред при пикник или друг подходящ консуматор могат да бъдат захранени от автомобила. Функцията не е нещо, което непременно ще се използва всеки ден, но е от онези възможности, които се оценяват точно когато потрябват.

Вероятно най-точният начин да се разбере новият модел е да не бъде възприеман просто като „още един хибрид“. ATTO 2 DM-i е автомобил за хора, които искат усещането и ежедневните ползи на електрическото шофиране, но не са готови да планират живота си около зарядните станции.

Сутрин - електрически режим за града. След работа - отново ток за кратките маршрути. През уикенда - път извън София, без да се чудиш дали следващата бърза зарядна станция ще бъде свободна. Точно тази комбинация е същината на модела.

Вместо шофьорът да променя навиците си заради технологията, технологията се опитва да се нагоди към начина, по който човек реално използва автомобила. Това е едно от най-съществените впечатления от BYD ATTO 2 DM-i - той не се опитва да превърне всяко пътуване в демонстрация на технологии. Екраните, гласовият асистент, камерите и V2L са интересни, но остават на заден план, когато автомобилът просто трябва да те откара до работа, училището, магазина или до морето. Точно тогава комбинацията от електрическо ежедневие и спокойствие при дълъг път започва да има най-много смисъл.

Така автомобилът поема на път като един същински тих звяр, едновременно мощен и практичен, компактен и просторен. Заслужава си да се провери от личен опит, а защо не директно към австрийската столица за дълъг уикенд.

Освен BYD ATTO 2 DM-i, на изложението бе официално представен и втори модел. BYD DOLPHIN G DM-i е компактен plug-in хибриден хечбек, разработен специално за европейския пазар. Моделът съчетава удобните за града размери на автомобил от B-сегмента с практичността, пространството и технологиите, характерни за по-големите класове.