„България Еър“ влезе в топ 5 на най-добрите авиокомпании в Източна Европа

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„България Еър" се нареди сред петте най-добри авиокомпании в Източна Европа в престижната класация World Airline Awards на международната организация Skytrax за 2026 г. Българският национален превозвач заема четвъртото място в региона, като се изкачва значително спрямо позицията си в класацията за 2025 г. Резултатите са публикувани на официалния сайт на Skytrax.

Класацията World Airline Awards се основава на оценките на пътници от различни държави и пазари и обхваща ключови елементи от цялостното преживяване при пътуване - обслужването на летището и на борда, комфорта в кабината, качеството на предлаганите услуги и отношението на екипажите.

На водещите 5 позиции в Източна Европа на първо място е класирана латвийската компания „ЕърБалтик“ (AirBaltic), следвана от „Еър Сърбиа“ (Air Serbia), „Джорджиан Еъруейз“ (Georgian Airways) и румънският национален превозвач „Таром“ (TAROM).

На глобално ниво като най-добра авиокомпания за 2026 г. класацията отличава „Сингапур Еърлайнс“ (Singapore Airlines), следвана от „Катар Еъруейс“ (Qatar Airways) и „Катай Пасифик“ (Cathay Pacific).

Като цяло за Европа на първо място се нарежда турската компания „ТъркишЕърлайнс“ (Turkish Airlines). Сред останалите класирани са „ЕрФранс“ (AirFrance), която е определена и за най-добър превозвач в частност за Западна Европа, „Луфтханза“ (Lufthansa) и „Иберия“ (Iberia).

„Катар Еъруейс“ (Qatar Airways) е начело на класацията за района на Близкия изток, за Северна Америка е „Еър Канада“ (AirCanada), за Южна Алерика - „Латам“ (Latam), за Централна Америка и Карибите е „Копа Еърлайнс“ (Copa Airlines).