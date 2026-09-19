Гълъб Донев в Дъблин: Повече фирми и администрации в България трябва да имат достъп до AI

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България има интерес научният и изчислителният капацитет, свързан с изкуствения интелект, да бъде достъпен за повече предприятия и администрации.

Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в Дъблин.

Финансовите министри на ЕС обсъдиха бъдещето на финансовите иновации и влиянието на изкуствения интелект върху европейските икономики и общества. В работната сесия участва и управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

Според доклад на МВФ, изготвен за срещата на ЕКОФИН, изкуственият интелект би могъл да повиши производителността в Европа с около 1% в рамките на пет години. В същото време обаче съществува риск от задълбочаване на неравенството, претоварване на електроенергийните мрежи и увеличаване на зависимостта от чуждестранни технологии, ако правителствата не задълбочат икономическата интеграция.

Ползите и разходите, свързани с AI, вероятно ще бъдат разпределени неравномерно между отделните държави, региони и работници, предупреждава МВФ, цитиран от Ройтерс.

Донев изрази задоволство от участието на Кристалина Георгиева в работната сесия на Съвета при проведената кратка среща с нея.

По време на работния обяд финансовите министри обсъдиха конкурентоспособността на банковия сектор в ЕС. Министър Донев подчерта, че адекватната капитализация на местно ниво и наличието на достатъчен капацитет за поемане на загуби са приоритетни защитни механизми. Те позволяват на банките да устояват на неблагоприятни шокове и да защитават както гарантираните, така и негарантираните вложители при финансови затруднения.

Общата регулаторна тежест остава структурно предизвикателство за конкурентоспособността на европейския банков сектор, посочи българският вицепремиер.

България приветства предприетите стъпки за опростяване, най-вече в областта на надзорното и регулаторното отчитане. Страната ни насърчава и по-нататъшни усилия регулаторната рамка да остане пропорционална, последователна и съобразена с поставените цели.

Членовете на Еврогрупата, която обединява финансовите министри на страните от еврозоната, обсъдиха предизвикателствата пред производителността, конкурентоспособността и растежа във валутния съюз.

Със застаряването на населението заетостта вече няма да може да бъде двигател на растежа по начина, по който беше през последното десетилетие. Производителността вече е единственият устойчив двигател на растежа в еврозоната.

Европа навлиза в този период със сериозни предимства - научни изследвания от световна класа, високообразована работна сила, значителен обем спестявания и единен пазар от 450 млн. души.

Предизвикателството е тези силни страни да бъдат трансформирани ускорено в по-бърз ръст на производителността, повече иновации и по-висока конкурентоспособност.

В Дъблин Донев се срещна и с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман.

Българският вицепремиер подчерта, че членството на страната ни в ОИСР продължава да бъде стратегически приоритет. Той изрази благодарност към Корман за личната му подкрепа и го увери, че българското правителство продължава да работи в тясно партньорство с организацията за скорошното успешно приключване на оставащите прегледи в рамките на комитетите на ОИСР.

Корман отчете, че България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес.

Донев проведе двустранна среща и с президента на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Одил Рено-Басо.

По време на разговора той я запозна с приоритетите в управленската програма и усилията на правителството за стабилизиране на публичните финанси и запазване на финансовата устойчивост на страната в средносрочен план.

Обсъдени бяха и потенциални бъдещи възможности за задълбочаване на сътрудничеството, включително чрез публично-частни партньорства.

В заседанието на ЕКОФИН и в двустранните срещи участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.