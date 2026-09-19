Птичи грип удари ферма с 8000 патици край Пловдив

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Птичи грип пламна във ферма с около 8000 патици край Пловдив. Огнището е установено в животновъден обект в с. Момино село, община Раковски, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Във фермата се отглеждат около 8000 патици мюлари. След установяването на заболяването са определени защитна и надзорна зона, в които се въвеждат допълнителни мерки за контрол.

3-километрова защитна зона обхваща с. Момино село в община Раковски и с. Главатар в община Калояново, а в 10-километровата надзорна зона попадат населени места от общините Брезово, Калояново, Марица и Раковски.

От община Брезово в надзорната зона попадат селата Пъдарско, Стрелци, Борец и Отец Кирилово. В община Калояново са включени селата Ръжево, Ръжево Конаре и Дълго поле. От община Марица - Динк, Калековец, Крислово и Ясно поле. В зоната попадат още град Раковски и село Стряма от община Раковски.

БАБХ е предприела мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно европейското и националното законодателство. Предвидени са почистване и дезинфекция на засегнатия обект, оборудването и транспортните средства.

В определените зони се забранява разселването на птици за подновяване на дивечовия запас, птиците трябва да се отглеждат в затворени помещения.

Ще бъдат извършени преброяване и клинични прегледи на птиците, както и засилен контрол в птицевъдните обекти и проверки за спазване на мерките за биосигурност. При съмнение за заболяването ще се вземат проби за лабораторно изследване.

Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици ще се извършват при спазване на въведените ограничителни мерки.

Предстои и епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в определените зони.

От ноември 2023 г. в цялата страна е забранено организирането на панаири, пазари и изложби за птици.

Новото огнище идва на фона на данните на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), който през март съобщи, че случаите на високопатогенна инфлуенца по птиците в Европа са започнали да намаляват след есенно-зимния период на миналата година. Тогава разпространението на вируса при водоплаващите птици е достигнало най-високото си ниво за последните пет години.