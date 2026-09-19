Илин Димитров: Целта ни е до 2030 г. броят на чуждестранните туристи да се удвои от 4 на 8 млн.

Броят на чуждестранните туристи, посещаващи България, да се удвои до края на мандата на настоящото правителство - от около четири на осем милиона годишно, като се запазят и нивата в броя българските туристи. Това заяви като цел на кабинета министърът на туризма Илин Димитров.

Той взе участие в Националната среща на държавата, местната власт и бизнеса в туризма "Дълголятие/Гостоприемно море 2026", която се проведе в Историческия музей в Царево.

По думите му чуждестранните туристи ще внасят свежи капитали в страната, а българите трябва да бъдат стимулирани да избират родните курорти.

Над 65% от туристите, посетили българското Черноморие през това лято, са българи, подчерта министърът.

„Все още можем да се насладим на хубавото време по Черноморието. Нашата цел е чрез събития и чрез промени в законите в началото и края на летния сезон да има по-голяма активност, което да доведе и повече туристи", добави още министър Димитров и заяви, че окончателните данни за тазгодишния туристически сезон ще бъдат обобщени през октомври.

"Данните към момента показват, че сезонът е сходен с миналогодишния. Поради повишаване на цените и други фактори имаме ръст на приходите досега с около 15 до 18 на сто. Но това са постъпления - относно печалбата и как като цяло се е справил бизнесът, ще разберем следващата година, когато бизнесът подаде своите декларации", посочи министърът. Той добави, че вероятната разлика с миналогодишния сезон е плюс-минус един процент, а септември тази година е по-силен от миналогодишния.

„Това са постъпления. Относно печалбата и как като цяло се е справил бизнесът, ще разберем следващата година, когато бизнесът подаде своите декларации", посочи министърът.

По данни на Националния статистически институт за периода януари-юли 2026 г. в България са регистрирани 5,2 млн. туристи. От тях 3 млн. са българи, а 2,2 млн. - чуждестранни туристи.

Средният престой в местата за настаняване е 2,4 нощувки за българските туристи и 3,8 нощувки за чужденците.

Приходите от нощувки на български туристи за първите седем месеца на годината достигат 360 млн. евро, което е ръст от 18,1% спрямо същия период. Приходите от нощувки на чуждестранни туристи са 520 млн. евро, при увеличение от 10,5%.

За летния сезон 2026 г. в периода май-юли са отчетени общо 3,1 млн. туристи, малко над 11 млн. нощувки и приходи от 627 млн. евро. Приходите са с 13% повече спрямо същия период.

По данни на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) от 1 януари до средата на септември 2026 г. регистрациите на туристи в местата за настаняване са над 7,3 млн. Данните са неокончателни.

Прогнозата на Министерството на туризма е за над 5 млн. регистрации през целия летен сезон, който обхваща периода юни-септември. За следващото лято министър Димитров очаква сериозен тласък от германския пазар.

„Имаме добри новини за германския пазар още отсега. Заявените вече 150 000 седалки ще променят коренно картината на сезона", каза министърът. Причината е, че германските туристи идват по-рано и си тръгват по-късно.

Идеята е през 2027 г. сезонът да започне с Великден в началото на май, след което да продължи с провеждането на песенния конкурс „Евровизия" в Бургас. След това хотелите да не затварят, а директно да се премине към активния летен сезон. Успеем ли да направим това, той ще бъде повече от успешен, категоричен е той.

Предстои и мащабна реформа в начина на работа в сектор „Туризъм", съобщи министърът. Краткосрочните наеми и платформите за тях ще бъдат включени в ЕСТИ и ще отчитат своите нощувки. Илин Димитров призова кметовете да съдействат това да се случи по-бързо. „Това не е кампания срещу краткосрочните наеми. Искаме да бъдем партньори на бизнеса", заяви той.

Министърът засегна и негативната публичност около българския туризъм. По данни от изследвания, цитирани от него, са необходими шест положителни мнения, за да бъде неутрализиран ефектът от едно негативно.

Минитър Димитров обърна внимание и на бюджета за реклама на България като туристическа дестинация. По думите му той е колкото бюджета на една софийска езикова гимназия и не е достатъчен.