Мая Манолова: По цените стигнахме средноевропейските, по покупателна способност сме далеч

По отношение на цените достигнахме средноеврейските, но по отношение на покупателната способност сме далеч, заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова пред БНТ.

Тя зае поста на 18 септември с решение на правителството, а по думите ѝ премиерът Румен Радев очаква да има резултати и повишаването на цените да бъде спряно.

Приемането на еврото в България беше неправено по начин, по който изстреля нагоре цените и смачка потребителите и по това има консенсус, посочи Манолова.

Според нея цените са се вдигнали многократно още преди приемането на еврото. Например това се отнася до млечните продукти, които по данни на Комисията за защита на конкуренцията са с 80 процента надценка и това не подлежи на контрол и санкция, смята Манолова и допълва, че инициативата „Кошница с грижа" се е оказала „подигравка с българските граждани" от страна на веригите.

Много е наивно да смятаме, че веригите ще се откажа дори от 1 евроцент от свръхпечалбите, коментира тя.

Според нея е нужно час по-скоро да бъде въведена справедливата стойност.

Разговаряхме с депутати от „Прогресива България" за законови промени, които да развържат ръцете на Комисията за защита на потребителите в случаите на значително отклонения от справедливата цена и освен проверки да има санкции и когато станат ясни справедливите цени, да направим едно „табло на истината" къде се продават по магазини продукти над справедливата цена и ако този натиск не проработи, тогава се налагат санкции, посочи Манолова.