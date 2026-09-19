Особеният управител: "Лукойл" не може да компенсира цените на горивата от печалбата си

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"Лукойл Нефтохим Бургас" не може да компенсира цените на горивата от печалбата си, защото ще се декапитализира". Това заяви пред "Говори сега" по БНТ новият особен управител на предприятието Евгени Симеонов.

По думите му мерките на правителството срещу високите цени на горивата са разумни, а рафинерията разполага с достатъчно суровина, за да изнася дизел и газьол, без това да застраши българския пазар, като очакванията му са скоро парламентът да вдигне забраната.

По отношение на мерките на правителството заради високите цени на горивата, Симеонов коментира: "Мерките са добри. Намаляването на акциза на пропан-бутана е много добра мярка, защото той се използва от най-уязвимата част от обществото. Знаете, той се използва не само за транспорт, използва се и за битови нужди".

Според Симеонов причината цената на дизела да е висока днес в Европа и САЩ е спирането на износа от Русия след атаките с дронове срещу рафинериите. Това е и причината американският президент Доналд Тръмп да призове за спиране на ударите по енергийната инфраструктура.

Симеонов заяви, че компанията работи на минимална надценка и според него българският потребител не е натоварен с допълнителна цена заради печалбата на дружеството.

По думите му дружеството в момента е на положителен резултат, "но не знаем как ще завърши годината".

По отношение на суровината Симеонов заяви, че „Лукойл Нефтохим Бургас" в момента използва над 52 типа нефт, доставян от различни точки на света – Южна Америка, Африка, Либия, Ирак и Норвегия.

„Буквално от целия свят в момента ние закупуваме суров петрол", заяви той.

Симеонов категорично отрече в България да влиза руски петрол и заяви, че като особен управител е гарант за това.

"Нито е влизал, нито ще излиза", подчерта Симеонов.

Той каза още, че между българското правителство и собственика на „Лукойл" не е имало договорка за доставки на суров петрол. По думите му разговорите са били свързани с управлението и защитата на активите на компанията.

Симеонов увери, че между него и мениджърския екип на „Лукойл" няма конфликт. Според него служителите работят професионално, въпреки санкциите и трудностите при намирането на контрагенти и доставки.

По отношение на суровината Симеонов заяви, че „Лукойл Нефтохим Бургас" в момента използва над 52 типа нефт, доставян от различни точки на света – Южна Америка, Африка, Либия, Ирак и Норвегия.

„Буквално от целия свят в момента ние закупуваме суров петрол", заяви той.

Симеонов категорично отрече в България да влиза руски петрол и заяви, че като особен управител е гарант за това.

"Нито е влизал, нито ще излиза", подчерта Симеонов.

Той каза още, че между българското правителство и собственика на „Лукойл" не е имало договорка за доставки на суров петрол. По думите му разговорите са били свързани с управлението и защитата на активите на компанията.

Симеонов увери, че между него и мениджърския екип на „Лукойл" няма конфликт. Според него служителите работят професионално, въпреки санкциите и трудностите при намирането на контрагенти и доставки.