Трайчо Трайков: Мерките на правителството за скъпите горива са навременни

При всички случаи трябва да се действа, така че действията на правителството са навременни, коментира помощите за скъпите горива в предаването "Тази сутрин" по Би Ти Ви Трайчо Трайков, бивш служебен министър на енергетиката.

В петък стана ясно, че инфлационен чек от 50 евро еднократна помощ ще получат хората с доходи под линията на бедност заради високите цени на горивата, дори и да не притежават автомобил. Премахва се също акцизът на пропан-бутана, което ще доведе до по-ниски цени на колонката за гражданите, използващи газова уредба.

Трайков припомни как служебното правителство е предприемало действия, за да помогне домакинствата и бизнеса да понесат скъпите горива.

Мерките трябва да са таргетирани - или в подкрепа на най-уязвимите, както е в случая, или на места, където може да се пресече инфлацията, обясни той.

Второто условие е тези мерки да са временни, защото никой бюджет или държава не може до безкрай да вземе такова извънредно перо. Ние бяхме разработили сценарий. Ако новите цени станат нормални, догонят доходи и други ценови равнища, тогава вече няма смисъл. Очевидно е, че тези високи цени са заради войните в Близкия изток. Промяната на ситуацията там би се отразило и на цените, прогнозира кметът на район "Средец" в София.

Сега правителството има свой особен управител, така че на входа на рафинерията в Бургас да е ясно какви са цените, каза още той.

Една от мерките винаги е свързана със задържане на цените на градския транспорт, което в България се случва, даде пример Трайчо Трайков.