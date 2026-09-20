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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23593335 www.24chasa.bg

КМГ: Китай затяга мерите срещу „прекомерната конкуренция“

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай ще предприеме нови мерки за ограничаване на т.нар. „прекомерна конкуренция" – ценови и конкурентен натиск между компаниите, който според властите нарушава пазарния ред и затруднява устойчивото развитие на бизнеса, бе съобщено на пресконференция на Главното управление за пазарен надзор, цитирана от Китайската медийна група.

Мерките са част от усилията за намаляване на институционалните разходи за бизнеса и улесняване на достъпа на предприятията и предприемачите до пазара. Предвижда се също усъвършенстване на общата правна рамка и подобряване на механизмите за мониторинг и ранно предупреждение при монополни рискове.

Особено внимание ще бъде отделено на платформените компании. Властите планират да засилят надзора върху данните, алгоритмите, трафика и правилата на платформите, като целта е да се ограничат нелоялните конкурентни практики и да се насърчи иновативното и устойчиво развитие на този сектор.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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