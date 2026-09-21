Компанията, която произвежда механизма за прибиране на фигурката Spirit of Ecstasy за Rolls-Royce, е пред фалит!

Фабриката, отговорна за механизма на легендарния Rolls-Royce Spirit of Ecstasy, обяви фалит в окръжния съд в Падерборн. Германският подизпълнител Paragon е снабдявал престижни марки като BMW, Porsche и Rolls-Royce с модерни механични компоненти в продължение на десетилетия.

Компанията е известна най-вече със своята гениална електрическа система, която автоматично прибира емблематичната фигурка от предния капак в скрито отделение отдолу при всички модели на Rolls-Royce. Но сега компанията е пред фалит след остра криза с ликвидността, която напълно изпразни хазната ѝ.

Според германския вестник "Билд", спирането на плащанията пряко засяга 552 служители в шест фабрики в Германия. Твърди се, че сривът се дължи на бизнес заем на стойност малко над 140 милиона евро, който чуждестранният инвеститор никога не е върнал. Дъщерните дружества на компанията в Хърватия и Китай обаче не са включени в молбата за обявяване в несъстоятелност и ще продължат да работят нормално. Групата е генерирала оборот от над 107 милиона евро, но рязък спад в търсенето от автомобилни марки е навредил на финансовото ѝ състояние.

Paragon сега обмисля съдебни действия срещу кредитора, който не е спазил споразумението. Въпреки спирането на плащанията, производството във фабриките продължава засега с помощта на назначен синдик.

Започнат е процес на намиране на нови инвеститори, които биха могли да спасят дългогодишния доставчик от евентуално закриване.