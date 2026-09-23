Зеленият цвят е все по-популярен при избора на кола

Преди десет години зеленият цвят беше екзотичен, но сега той набира все по-голяма популярност на гераманския автомобилен пазар, докато кафявият цвят бавно изчезва.

Според анализ на портала за продажби на употребявани автомобили AutoUncle, делът на зелените коли се е увеличил почти четири пъти за 10 моделни години: от около един процент при автомобилите от 2016 г. до почти шест процента при моделите от 2026 г.

Може да се предположи, че електрическите автомобили са основно отговорни за растежа, но данните показват, че тенденцията е по-широка. Сред зелените употребявани превозни средства около 17% са изцяло електрически автомобили, докато делът им в целия наблюдаван пазар е около 9%.

Докато зеленото се разраства, някои традиционни цветове губят позиции. Белият цвят падна от 22 на 18 процента между 2016 и 2026 г., сребристият - от осем на пет процента, а червеният - от шест на четири процента. Спадът при кафявия цвят е особено изразен. През 2016 г. той представляваше 2,9 процента от пазара, почти три пъти повече от зеления, докато до 2026 г. делът му спадна до 0,5 процента.