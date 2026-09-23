ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хуманоидните роботи на Toyota се учат от работници...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23593535 www.24chasa.bg

Зеленият цвят е все по-популярен при избора на кола

Георги Луканов

[email protected]

1792
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Renault Twingo E-Tech EV. Снимка: Renault

Преди десет години зеленият цвят беше екзотичен, но сега той набира все по-голяма популярност на гераманския автомобилен пазар, докато кафявият цвят бавно изчезва.

Според анализ на портала за продажби на употребявани автомобили AutoUncle, делът на зелените коли се е увеличил почти четири пъти за 10 моделни години: от около един процент при автомобилите от 2016 г. до почти шест процента при моделите от 2026 г.

Може да се предположи, че електрическите автомобили са основно отговорни за растежа, но данните показват, че тенденцията е по-широка. Сред зелените употребявани превозни средства около 17% са изцяло електрически автомобили, докато делът им в целия наблюдаван пазар е около 9%.

Докато зеленото се разраства, някои традиционни цветове губят позиции. Белият цвят падна от 22 на 18 процента между 2016 и 2026 г., сребристият - от осем на пет процента, а червеният - от шест на четири процента. Спадът при кафявия цвят е особено изразен. През 2016 г. той представляваше 2,9 процента от пазара, почти три пъти повече от зеления, докато до 2026 г. делът му спадна до 0,5 процента. 

Renault Twingo E-Tech EV. Снимка: Renault

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)