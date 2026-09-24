Хуманоидните роботи на Toyota се учат от работниците

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Toyota Motor Corporation планира да внедри 400 000 хуманоидни робота в производствени обекти по целия свят. Това е част от програма за модернизация на заводите, чрез която компанията се надява да създаде среда, в която хората и автоматизираните системи работят рамо до рамо.

50-килограмов хуманоид ELEY е способен самостоятелно да овладее прецизни микромоторни умения, от прехвърляне на части между контейнери до сгъване на плат. Роботът се учи директно на поточните линии, наблюдавайки действията на човешките работници. Служителите носят специално оборудване, което имитира хуманоидни пръсти.

На брифинг за инвеститори през септември в европейската централа на Toyota, роботът демонстрира перфектна точност при сгъване на тениски - умение, което е усвоил за две седмици, повтаряйки процеса 1500 пъти.

Вицепрезидентът на Toyota Хироки Накаджима увери: "Стремим се да създадем свят, в който роботите съжителстват с хората, а не ги заместват."