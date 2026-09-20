Огнище на шарка по овцете и козите е открито край Карлово

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Огнище на шарка по овцете и козите е установено в два епидемиологично свързани животновъдни обекта в карловското село Васил Левски. В тях се отглеждат общо 324 овце и 10 кози, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Стопанинът е сигнализирал ветеринарните власти след появата на клинични признаци на заболяването и е оказал пълно съдействие при извършените проверки.

Около огнището е определена 5-километрова защитна зона, която обхваща Карлово и селата Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица.

Въведена е и 20-километрова надзорна зона, в която попадат населени места от общините Карлово, Сопот, Хисаря, Калояново, Брезово и Павел баня.

В двете зони се забранява придвижването на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да се отглеждат оборно, а във фермите ще бъдат извършени преброяване, актуализация на данните във „ВетИС" и официален ветеринарномедицински контрол.

Започнало е епизоотично проучване, което трябва да проследи движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. Специални изисквания са въведени и за придвижването и преработката на суровото мляко от засегнатите райони.

Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването. Собствениците на засегнатите животни подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

От БАБХ уточняват, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората, но разпространението ѝ може да причини значителни икономически щети.