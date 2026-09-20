Лондонският пазар на морски застраховки: Цялото Черно море е зона с висок риск

Лондонският пазар на морски застраховки разшири зоната в Черно море, която определя като високорискова. Това се случва на фона на ескалацията на конфликта между Русия и Украйна, съобщи консултативен орган в сектора тази седмица, цитиран от Ройтерс.

Черно море е важен маршрут за превоза на зърно, суров петрол и рафинирани петролни продукти. Водите му се споделят от Русия и Украйна, както и от България, Грузия, Румъния и Турция.

Русия и Украйна засилиха атаките срещу търговски кораби на другата страна през последните два месеца, което представлява ескалация на войната, навлязла вече в петата си година.

Съвместният военен комитет (JWC) включва членове на синдикатите от Асоциацията на пазара „Лойдс“ (LMA. Ел Ем Ей) и представители на лондонския застрахователен пазар. Неговите указания оказват влияние върху решенията на застрахователите относно застрахователните премии.

„Тази седмица Съвместният военен комитет разшири изискванията за уведомяване за Черно море до цялата зона на Черно море и крайбрежните води на Русия и Украйна вече бяха включени в списъка. Плаванията в териториалните води на съседните държави обаче все още не изискват уведомяване“, каза в четвъртък Нийл Робъртс, ръководител на отдела за морско и авиационно застраховане в Ел Ем Ей и секретар на Съвместния военен комитет, в бележка към консултативното съобщение.

Премиите за застраховка срещу военни рискове, които добавят стотици хиляди долари към разходите за всяко седемдневно плаване, са се повишили рязко през последните седмици, след като десетки кораби са били атакувани в Черно море, пише БТА.