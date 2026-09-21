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Audi спира продажбите на AUDI в Европа

Георги Луканов

[email protected]

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Китайско Audi. Снимка: Audi

Audi предприема правни мерки, за да спре вноса и продажбите в Европа на електрическите модели, създадени за китайския пазар под новия суббранд AUDI, изписан с главни букви и без емблематичните четири кръга.

Марката AUDI бе лансирана в Китай съвместно с гиганта SAIC като локален проект на по-ниска цена. Проблемът възникна, след като независими европейски търговци започнаха паралелен внос на китайските модели на Стария континент, възползвайки се от атрактивните им цени.

От централата в Инголщат реагираха със съдебни производства срещу вносителите. Основните мотиви на компанията са нарушаване на търговските права за територията на ЕС, липсата на сервизна поддръжка и софтуерен достъп в европейската дилърска мрежа. 

Китайско Audi. Снимка: Audi

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