И лондонските таксита може да се произвеждат в Китай

Емблематичните черни таксита на Лондон се произвеждат във Великобритания от незапомнени времена, дори сега, когато LEVC е собственост на китайската Geely. Следващото поколение TX, което ще дебютира догодина, обаче може да се произвежда в Китай.

Такситата, които се движат по улиците на Лондон, вече не са ретро. Моделът, наречен TX, произвеждан от 2017 г., е модерен миниван, който има само дизайнерски препратки към по-стари модели. Технологията също е модерна - това е електрически автомобил с удължен пробег.

TX се произвежда във фабрика в Ансти, близо до Ковънтри, но не е сигурно, че следващото поколение ще бъде произведено там. LEVC, която е част от групата Geely, преди това е посочила китайския град Иу в провинция Джъдзян като база за своето китайско производство, въпреки че там не се произвеждат автомобили LEVC, пише Autocar.

"Бъдещото използване на производственото съоръжение в Ансти остава несигурно", признават от LEVC.