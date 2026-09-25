Потвърден е първият SUV на McLaren

McLaren Automotive официално потвърди разработването на първия си спортен SUV. Новият модел е част от инвестиционна програма на стойност 586 милиона евро, целяща значително разширяване на капацитета за разработка и производство на марката във Великобритания. Парите ще бъдат осигурени от собственика на автомобилния производител - LIMAD, инвестиционна компания на правителството на Абу Даби.

McLaren се стреми да разшири гамата си отвъд суперколите със средно разположен двигател, които доминираха в пътната ѝ гама. Главният оперативен директор Майкъл Строган потвърди, че бъдещото портфолио ще включва и модели с предно разположен двигател, задвижване на всички колела и задно задвижване, като първият от тях ще бъде SUV.

McLaren все още не е разкрил името или техническите спецификации. Колата е все още във фаза на разработка, но автомобилният производител планира да я пусне на пазара преди 2030 г. Естествени конкуренти ще бъдат Ferrari Purosangue, Aston Martin DBX или Lamborghini Urus.

McLaren обмисля дали да запази един от своите емблематични дизайнерски елементи - карбоновия монокок, за значително по-голям автомобил. Окончателно решение все още не е взето.

Автомобилният производител подготвя и ново поколение собствени двигатели с вътрешно горене, а една от бъдещите хибридни системи се очаква да се използва и в SUV-ове.

Разширяването на гамата ще изисква и втори завод за сглобяване във Великобритания. Настоящият производствен център на McLaren в Уокинг е произвел около 2000 автомобила през 2025 г., което не би било достатъчно за планираното увеличение на производството и структурно различните модели. Местоположението на новия завод все още не е обявено.