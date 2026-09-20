Манолова: Ще казваме кои са магазините с цени, разминаващи се от справедливата стойност

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"Ще настоявам за бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност КЗП може да започне проверки. Тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в Закона за защита на потребителите", заяви пред БНР новият председател на КЗП Мая Манолова.

Тя определи овладяването на цените като основен приоритет и обяви предстоящи проверки на търговските вериги, колекторските фирми и бензиностанциите.

КЗП ще дава публичност на конкретните магазини и наблюдавани продукти, чиито цени се разминават драстично със справедливата стойност. Манолова заяви, че ще разчита и на медиите за огласяването на резултатите. Според нея санкциите трябва да отчитат както конкретния продукт, така и продължителността, през която е предлаган на необосновано висока цена.

Председателят на КЗП определи "Кошница с грижа" като принципно добра инициатива, която обаче не е дала очаквания резултат. Тя разказа, че в първия си работен ден, заедно с предишния председател, е проверила супермаркети на няколко вериги.

"Установихме, че просто няма грижа и изобщо няма кошница", посочи тя.

Манолова изрази недоверие, че доброволните ангажименти на веригите ще доведат до достатъчно намаляване на цените.

Тя защити механизма, наречен "справедлива стойност", като ориентир за разумно ценообразуване. Според нея той трябва да включва доставната цена, оперативните разходи и норма на печалба. Регулацията е съобразена с европейските практики и решенията на Съда на ЕС, подчерта Манолова.

Тя пое ангажимент да следи и публично да огласява опитите намаленията за потребителите да бъдат прехвърляни върху българските производители.

За решаване на проблемите председателят на КЗП ще разчита на взаимодействие с Комисията за защита на конкуренцията и народните представители.

КЗП започва и мащабна тематична проверка на колекторските фирми, съобщи Манолова. Ще се проверява дали в договорите, с които са придобити вземания към потребители, има неравноправни клаузи и дали се използват нелоялни търговски практики.

"В момента наблюдавам пандемия от дела, които колекторски фирми завеждат на потребители за задължения, които са с 10 - 20 - годишна давност", заяви Манолова.

Според нея паралелно с проверките ще са необходими и законови промени.

"На първо място цените на храните, но не по-малко важни са цените на лекарствата", заяви председателят на КЗП.

Сред прироритетите си тя постави и договорите с топлинните счетоводители, "Топлофикация", ВиК и електроразпределителните дружества.

От понеделник започват проверки по бензиностанциите за икономическата обоснованост на повишенията на цените на горивата на дребно, съобщи Манолова. При необосновано поскъпване ще следват санкции. КЗП ще проследи и дали отпадането на акциза върху пропан-бутана се отразява адекватно на крайните цени.