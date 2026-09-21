В Европа няма един таван на цената на кредита

Във Франция изчисляват средния ефективен лихвен процент на всяка тримесечие, Румъния използва дневна цена

Единен европейски таван за цената на бързия кредит няма. Новата Директива (ЕС) 2023/2225, която държавите трябва да прилагат от 20 ноември 2026 г., просто разширява общите правила и към малките и краткосрочните заеми. Тя изисква проверка на кредитоспособността, ясна преддоговорна информация и мерки срещу прекомерно високи лихви, ГПР или общ разход, но оставя на всяка държава сама да избере конкретния механизъм и размера на ограниченията.

Най-разпознаваем е моделът във Великобритания. За краткосрочните кредити с висока цена регулаторът FCA ограничава лихвите и таксите до 0,8% от взетата сума на ден. Еднократната такса при неизпълнение не може да надхвърля 15 паунда, а общо лихвите и таксите не могат да станат повече от главницата.

Така човек никога не би трябвало да плати над 200 паунда за заем от 100 паунда. При 150 паунда за седем дни дневният таван допуска разход до 8,40 паунда, или 5,6% от главницата. За 30 дни той става до 36 паунда, или 24%. Спрямо това българският проект допуска по-висок максимум при седемдневен заем - 20%, но малко по-нисък при пълен едномесечен срок.

Румъния също използва дневна цена, но я обвързва с размера на заема. При небанков потребителски кредит до 5000 леи общият разход е ограничен до 1% на ден. От 5001 до 10 000 леи той достига до 0,8%, а от 10 001 до 25 000 леи - до 0,6%. Наред с това общо платимата сума не може да надхвърля два пъти главницата. Моделът едновременно отчита краткия срок и поставя абсолютна крайна граница на дълга.

Ирландия е избрала друг измерител. При лицензираните доставчици на кредити с висока цена простата лихва е ограничена до 48% годишно, макар че ГПР може да бъде значително по-висок. При пропусната вноска доставчикът не може да добавя нови такси или санкции и дължимата сума не трябва да нараства.

Франция пък няма едно постоянно действащо число. На всяко тримесечие централната банка изчислява средния ефективен процент за различните категории кредит, увеличава го с една трета и така определя т.нар. праг на лихварството за следващото тримесечие.

Сравнението показва, че спорът не е дали да има защита, а как да бъде измерена цената. ГПР пази съпоставимостта и не позволява таксите да се скрият, дневният таван следва реалния срок, а пределът на общо платимата сума спира безкрайното нарастване на дълга.

Най-силните режими комбинират повече от един от тези инструменти. Българските 20%, 30% и 100% са лесни за разбиране, но сами по себе си не казват дали цената е разумна за конкретния брой дни и не заместват строгата проверка дали човекът може да върне заема.



В Румъния превърнали едномесечните

заеми в нещо като кредитна карта

Колкото по-малко са заетите пари,

или с други думи - по-беден длъжникът,

толкова по-висока цена допуска законът,

а това е рисково, казва Богомил Николов,

шеф на асоциацията "Активни потребители"

ХРИСТО НИКОЛОВ

Промените в Закона за потребителския кредит, както се предвижда, започват да регулират много процеси, но в същото време остават вратички и редица уловки, коментира изпълнителният директор на Българска асоциация “Активни потребители” Богомил Николов.

Например общият размер на тавана от 52% важи за всички кредити еднакво. Проектът уж го запазва за всички видове заеми, но го премахва за тези под прага от три минимални работни заплати, което е 1860,60 евро.

“Т.е. колкото по-малък е кредитът, или с други думи - по-беден длъжникът, толкова по-висока цена допуска законът. А и по статистика с такъв размер са над 90% от всички бързи кредити – средният размер на бързите кредити е 1023 евро. Ние бихме предложили изключението за тавана на задълженията да е примерно една минимална работна заплата, не повече, защото това вкарва в огромен риск именно най-бедните”, каза Николов.

Другият голям риск според него вече се е осъществил в съседна Румъния по отношение на краткосрочните едномесечни бързи кредити. Според промените при кредитите до 1000 евро за един месец разходите по кредита може да са най-много 200 евро, но при срок 3 месеца може да достигнат 300 евро, а за още по-дълъг срок разходът е равен или почти равен на взетата сума от 1000 евро.

“Фирмите за бързи кредити в северната ни съседка видяха в това начин да превърнат такива заеми в нещо като кредитна линия. Прилагайки договорни клаузи, те превърнаха тези кредити в револвиращ кредит или в кредитна карта, от която постоянно можеш да теглиш пари, стига да внасяш редовно вноските си.

Това е рисково и дори опасно – практиката в Румъния е от година и десет месеца и доказва това”, коментира Николов.

Възможни са и всякакви други уловки и затова според него трябва много внимателно да се прецизират текстовете.

“Например в стария закон имаше един член 33, който забраняваше на кредитора при просрочие да събира нещо друго освен законовата лихва за просрочие. Сега този текст просто е изчезнал и настояваме да се върне, защото това би развързало ръцете на фирмите за бързи кредити да приложат всякакви видове такси и наказания”, каза Николов.

Според него би била много добра превенция, ако текстовете, които регулират регистрацията на фирмите за бързи кредити от страна на Комисията за защита на потребителите, бъдат приети окончателно така, както са написани и особено ако сработят.

“Например, ако наистина комисията получи възможност да заличи регистрацията на фирми, които системно правят нарушения. Защото сега регистърът е към БНБ, но централната банка няма задача да следи изкъсо дейността на небанковите финансови институции и тези фирми на практика са извън контрол”, каза Николов.