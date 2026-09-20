Пощенският код става с 8 цифри, ще показва конкретен блок, къща, апартамент и офис

Всеки имот с нещо като ЕГН, но старата система няма да се изхвърля

България се готви за най-голямата промяна в пощенските кодове от повече от половин век – към познатите четири цифри ще се добавят още четири знака, които да отвеждат до конкретен адресируем обект, а не само до населено място или пощенски район.

На практика кодът трябва да се превърне в нещо като ЕГН на адреса. Той

ще принадлежи на мястото, а не

на човека,

който живее или работи там. Ако собственикът или наемателят се смени, кодът на обекта остава същият.

Промяната е записана в два свързани проекта на Комисията за регулиране на съобщенията – нова система за образуване на кодовете и наредба за електронния им регистър. Те са публикувани за обществено обсъждане от 16 септември до 16 октомври 2026 г. Затова правилата още не са окончателни и няма определен ден, от който всички ще започнат да използват новите комбинации.

Първата половина на новия код ще е сегашният четирицифрен национален пощенски код. Той и занапред ще показва географската зона – например кодовете, започващи с 1, ще останат за София-град, с 2 – за София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград, и т.н. Деветте пощенски зони от 1000 до 9999 се запазват.

Към тези четири цифри ще се добавя четирисимволен уникален идентификатор от букви и цифри. Пълната осемзнакова комбинация няма да може да се повтори за друг обект.

Проектът предвижда първо да се използва ограничен набор от лесно разпознаваеми букви и цифрите от 0 до 9, а при изчерпване или техническа невъзможност – всички латински букви от A до Z плюс цифрите.

Адресируем обект може да е сграда, самостоятелен обект в нея или друга отделна точка за доставка.

Така жилищен блок няма непременно да бъде представен само с един код –

отделен код може да има конкретен вход,

етаж или апартамент,

ако той е обособена точка за пощенско обслужване.

Това е съществената разлика със сегашния модел. Днес един код може да обслужва цял град, село, квартал или голям пощенски район. Новият ще запази информацията за района, но ще добави последната миля до конкретното място.

В проектите не е предвидено хората да подават заявление или да плащат такса, за да получат код за дома си. Комбинациите ще се генерират чрез централизираната система и ще се вписват в регистър, поддържан от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Всеки ще може безплатно и без регистрация да търси в него по четири начина – по новия пощенски код, по точен адрес, по кадастрален идентификатор или по географски координати.

Ще има карта и версии на български и английски език.

В регистъра ще се виждат улица, номер, вход, етаж и апартамент, предназначение на обекта, кадастрални данни и координати, когато са налични, както и статусът и датата на последната актуализация.

Проектът изрично казва, че

няма да се вписват лични

данни

– имена на собственици, наематели или обитатели. Ако човек открие грешен вход, липсващ апартамент или неправилно поставена точка на картата, ще може да подаде сигнал. Когато КРС е компетентният орган, комисията трябва да се произнесе до 30 дни. Ако сгрешените данни идват от друга администрация, сигналът ще бъде препратен до нея до 7 дни.

Първото практично правило е да не се бърза със смяна на адреси в профили, договори и документи. Докато двата акта не бъдат окончателно приети, регистърът не заработи и операторите не обявят начина за използване, няма валиден нов код, който гражданинът сам да си състави. След старта ще е разумно всеки първо да провери безплатно кода и данните за дома или офиса си в регистъра на КРС. Ако входът, апартаментът или координатите са сгрешени, трябва да се подаде сигнал за корекция. Едва когато куриерите и онлайн магазините започнат да поддържат новата система, пълният код може да бъде добавен и в потребителските профили в техните платформи.

Новият код няма автоматично да заличи нуждата от име на получателя и пълен адрес. Проектът задължава операторите да осигурят поле за пощенския код, но не казва, че улицата, номерът и апартаментът ще отпаднат. Поне в преходния период най-сигурно ще е да се изписват и кодът, и традиционният адрес.

Най-голяма полза от промяната се

очаква за къщи без ясна номерация,

вилни зони, ферми и предприятия извън урбанизираните територии, нови квартали, блокове с много входове и населени места с еднакви имена. Там координатите и уникалната комбинация могат да намалят телефонните уточнения с куриера и риска пратката да бъде насочена към друго място.

Не е записано обаче как всеки домакин ще бъде уведомен за своя код. В Ирландия например при въвеждането на Eircode всяко жилище и фирма получиха известие. Българският проект засега описва онлайн справката, но не и масова кампания с индивидуални уведомления. Това е един от практическите въпроси, които трябва да се изяснят преди старта.

Преходът е предвиден на етапи. Пощенските и куриерските оператори ще имат шест месеца от влизането на наредбата в сила, за да пригодят формулярите, етикетите и информационните си системи. За адресируемите обекти, които още не са въведени в новия регистър, ще продължи да се използва сегашният четирицифрен код. Той ще важи до вписването на обекта и определянето на пълната нова комбинация. Така не се предвижда ден, в който милиони стари адреси изведнъж да се окажат неизползваеми.

Данните в регистъра трябва да идват от кадастъра и от други държавни системи чрез RegiX и програмни интерфейси. След промяна в първичния източник информацията трябва да се обнови до 30 работни дни. Това е важно при ново строителство, разделяне или обединяване на имоти, промяна на номерация и събаряне на сгради.

За куриерите новият код

обещава по-точно

сортиране, по-добро планиране на маршрутите и по-малко върнати пратки. Но преходът ще засегне много повече компании – онлайн магазини, търговски вериги, логистични центрове, банки, застрахователи, телекоми, доставчици на ток и вода, платформи за храна и фирми, които поддържат големи клиентски бази. Те ще трябва да проверят дали системите им могат да съхраняват буквено-цифров код, а не само четирицифрено число.

Ще са нужни промени в страниците за поръчка, CRM и ERP системите, складовия и транспортния софтуер, етикетите, товарителниците, мобилните приложения на куриерите и обмена на данни с партньори.

Практичният подход за фирмите е да добавят отделно поле за пълния нов код, без да изтриват стария и без да презаписват целия адрес. Кодът трябва да се съхранява като текст, защото ще съдържа и букви. През преходния период системите трябва да могат да работят паралелно със стария и с новия код. Промяната е и възможност компаниите да почистят дублираните и непълните адреси в клиентските си бази. Преди реалния старт, трябва да бъдат изпробвани целият процес на поръчка, печатът на етикети, връщането на пратки. Не е разумно обаче да се залагат твърди правила за разделител, интервали и допустими букви, преди КРС да публикува техническите спецификации.

Последната точка е особено важна. Част от предвидените букви изглеждат еднакво на кирилица и латиница, но за компютърните системи могат да са различни знаци. Ако няма еднозначно правило за изписване и автоматично уеднаквяване, правилният код може да бъде отхвърлен заради грешна клавиатурна подредба.

Проектът допуска и безвъзмезден автоматизиран достъп чрез програмен интерфейс след заявление и профил. За изтегляне на структурирани масиви от граждани и компании обаче може да има такса, която трябва да бъде определена с отделна промяна в тарифата на КРС.

Към края на 2025 г. в България е имало 218 лицензирани или регистрирани пощенски оператори, като 87 от тях реално са извършвали услуги. В оценката на въздействието еднократната административна тежест за тези 87 дружества е изчислена на 2397,11 лв., или 1225,62 евро. Тази сума не е прогноза за пълната цена на промяната. Тя обхваща основно време за запознаване с правилата, заявление и подготовка за достъп. Изрично извън сметката остават интеграцията със системата на КРС, промените в софтуера, обучението на служители, вътрешната организация и евентуалният платен достъп до структурирани данни.

За големите куриери и онлайн търговци реалният разход вероятно ще бъде значително по-висок, защото адресът участва във всяка стъпка – от приемането на поръчката до сортирането, маршрута, известяването и връщането. За малките фирми най-големият риск е да чакат последния момент и после да променят ръчно хиляди записи.