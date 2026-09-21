Скъпият бензин удари и хазната: Нидерландия чака с €400 млн. по-малко от акцизи

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Високите цени на горивата вече карат нидерландците да зареждат по-малко, а това се отразява и на държавната хазна. Приходите от акциза върху бензина се очаква да бъдат с близо 400 млн. евро по-ниски от първоначално планираните.

Според нови бюджетни документи на нидерландското правителство приходите от акциза върху леките нефтени продукти, основно бензин, ще достигнат около 4,5 млрд. евро тази година. Преди шест месеца прогнозата е била за 4,9 млрд. евро, предава БТА.

Това се случва въпреки увеличението на акциза. Първоначално правителството не е планирало повишение през тази година, но впоследствие ставката е вдигната с над 5 евроцента на литър.

По-високият налог обаче не успява да компенсира намалялото потребление. Според финансовото министерство високите цени на горивата са довели до спад в количеството бензин, което шофьорите зареждат.

Данните на нидерландската статистика потвърждават тенденцията. През първото тримесечие продажбите на бензин са намалели с 4,1% спрямо същия период на миналата година. През второто тримесечие спадът вече достига 6,6%.

Все още обаче не е ясно дали хората действително карат по-малко, или просто зареждат гориво извън Нидерландия.

Това е особено вероятно в граничните райони, където шофьорите могат да спестят пари, като преминат в съседна държава и напълнят резервоара си там.

Властите проучват каква част от спада се дължи именно на т.нар. гранично зареждане. Ако тенденцията се запази, тя може да се превърне в сериозен проблем за бюджета, тъй като по-високият акциз няма да носи очакваните приходи, ако хората купуват все по-малко гориво в страната.