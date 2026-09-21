ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Край Габрово обучавали охраната на президента на К...

Времето София 20° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23596463 www.24chasa.bg

Последен ден за гласуване за дизайна на новите евробанкноти (Видео)

1444
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
кадър: youtube

Днес е последната възможност гражданите на еврозоната да дадат своя глас за това как да изглежда следващото поколение евробанкноти. Общественото допитване е част от процеса по избора на дизайна на третата серия банкноти.

Сред най-разпространените и използвани купюри е тази от 50 евро, която също ще получи нов облик.

Предложенията са обединени около две основни теми. Първата – „Европейска култура", поставя във фокуса личности, свързани с културното наследство и идентичността на Европа.

Втората концепция е „Реки и птици". При нея акцентът пада върху природното богатство на континента, свободата и многообразието, както и върху значението на опазването на околната среда.

Гласуването приключва днес, след което предстоят следващите етапи от процедурата за определяне на окончателния облик на новите евробанкноти.

кадър: youtube

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове