Петролът и лихвите под напрежение, пазарите следят границите от $100 и 5%

Петрол около 100 долара за барел и доходност от 5% по американските облигации се превръщат в ключов тест за световните пазари. След новите повишения на лихвите от Федералния резерв и Европейската централна банка инвеститорите вече се питат не дали затягането ще продължи, а докога.

Американският лек суров петрол WTI приключи миналата седмица около 101 долара за барел, докато доходността по 10-годишните американски държавни облигации се понижи до 4,93%. И двете стойности обаче остават близо до нива, които пазарът следи особено внимателно, съобщава БТА.

Според Арт Хоган, главен пазарен стратег в B. Riley Wealth, 100 долара за барел петрол и 5% доходност по 10-годишните американски облигации са своеобразни психологически граници. Под тях инвеститорите са по-склонни да поемат риск, докато преминаването им нагоре може да засили натиска върху акциите.

Причината е проста: по-скъпият петрол поддържа инфлацията висока, а това ограничава възможността на централните банки да намаляват лихвите. По-високите лихви от своя страна правят облигациите по-привлекателни спрямо акциите и оскъпяват финансирането за бизнеса.

Федералният резерв повиши лихвите за първи път от три години, но решението не сложи край на несигурността. Напротив - вниманието веднага се насочи към следващото заседание.

Пазарите оценяват приблизително равни шансове за ново увеличение още през октомври. При липсата на ясни предварителни насоки от ръководството на Фед думите на останалите представители на централната банка ще имат все по-голямо значение.

Сред тези, които ще бъдат следени внимателно през седмицата, са Нийл Кашкари, Остън Гулсби, Джон Уилямс, Филип Джеферсън, Том Баркин, Майкъл Бар и Бет Хамак. Особено внимание ще привлече изказването на Джон Уилямс във вторник на конференция за пазара на държавни ценни книжа.

Анализаторите на Commerzbank не очакват ново увеличение непосредствено след последното решение. Според тях следващата стъпка може да бъде предприета през декември.

Американските акции засега се държат устойчиво. S&P 500 е с ръст от над 11% от началото на годината и остава само на около 2% от историческия си връх. Това обаче може бързо да се промени, ако доходността по 10-годишните американски облигации трайно премине 5%. По-високата доходност означава по-скъпо финансиране за компаниите и прави облигациите по-конкурентна алтернатива на акциите. Ако едновременно с това петролът остане над 100 долара, натискът върху пазарите може да се засили.

От Charles Schwab определят краткосрочната картина като нестабилна, с леко негативен уклон.

По-оптимистично настроени анализатори посочват силните корпоративни печалби като фактор, който може да подкрепи акциите, особено ако дългосрочната доходност започне отново да се понижава.

Изкуственият интелект губи част от инерцията си

Технологичният сектор, който представлява около 38% от S&P 500, също е под наблюдение. Технологичните акции са поскъпнали с над 20% през годината, но от началото на юни секторът губи част от инерцията си. Инвеститорите следят особено внимателно компаниите, свързани с изкуствения интелект. Все повече въпроси се задават за темпа на инвестициите и дали огромните разходи за AI инфраструктура ще доведат до съответния ръст на печалбите.

Засега анализаторите не очакват краят на инвестиционния цикъл в изкуствения интелект, но по-високите лихви и геополитическата несигурност ограничават апетита към най-рисковите технологични компании.

Петролът остава голямата неизвестна

Цената на петрола продължава да бъде връзката между геополитиката, инфлацията и лихвите. WTI за кратко премина 106 долара за барел през миналата седмица, преди да отстъпи. Високите енергийни цени увеличават разходите на бизнеса и домакинствата и могат да забавят икономическия растеж.

Допълнителен риск са евентуални атаки срещу танкери и енергийна инфраструктура в Близкия изток.

В същото време високият петрол не е задължително лоша новина за всички компании. Енергийните дружества могат да спечелят от по-високите цени, а част от бизнеса е в състояние да прехвърли увеличените разходи към крайните потребители.

В Европа фокусът постепенно се измества от решенията на ЕЦБ към ефекта от по-високите лихви върху икономиката. Очакват се нови данни за бизнес активността в еврозоната, Германия и Франция. Те ще покажат дали икономиката запазва инерция въпреки по-скъпото финансиране и високите енергийни разходи.

Германия дава някои по-положителни сигнали. Производственият PMI се задържа над границата от 50 пункта, която разделя растежа от свиването, а износът също показва признаци на подобрение. Въпреки това митата, цените на енергията и проблемите с конкурентоспособността остават сериозни рискове.

Предстоящата седмица ще бъде натоварена с решения и сигнали от централни банки в Европа, Азия, Африка и Латинска Америка. В Китай се очаква основните лихви да останат без промяна, докато инвеститорите ще следят дали Пекин ще предприеме нови мерки за подкрепа на икономиката.

В Австралия и Индия предстоят важни данни за икономическата активност, а в Япония също ще бъдат публикувани нови показатели за бизнеса. В Бразилия пазарът ще следи сигналите за бъдещето на цикъла на понижение на лихвите.

След последните решения на Фед и ЕЦБ пазарите навлизат в нов етап. Инвеститорите вече разполагат с по-ясна представа за посоката на паричната политика, но не и за нейната крайна цена.

Затова през следващите дни вниманието ще бъде насочено към две ключови граници - 100 долара за барел петрол и 5% доходност по 10-годишните американски облигации.

Пробив над тях би означавал нов натиск върху инфлацията, лихвите и акциите. Отстъпление под тези нива пък би дало на инвеститорите повече въздух.

Към всичко това се добавя и геополитическата несигурност в Близкия изток. Именно комбинацията от петрол, инфлация и лихви вероятно ще остане водещата тема за световните пазари и през следващите седмици.