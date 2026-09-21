Икономист: 50 евро ваучер за гориво ще струва 20 млн. евро, но ще помогне на 450 хил. души

1 млн. автомобили са на газ - за тях ще е по-евтино заради падането на акциза

330 млн. евро за помощи за скъпите горива ще имат ефект. Друг е въпросът дали са таргетирани добре. Със сигурност правителството трябва да продължи да наблюдава ситуацията. Това каза бившата социална министърка Христина Христова пред bTV.

В голяма степен мерките са свързани с нотификация от ЕК, каза пък доц. Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС. Пропан-бутана е преходно гориво и затова акцизът пада при него, каза още той.

Целта е да се задържи инфлацията, а на второ място е социална справедливост, каза още той.

Около 1 млн. коли в България имат газови уредби, а и много хора се отопляват и готвят на газ, каза още Христова.

Имаме пропусната една мярка, която се прилага в много страни - горивни ваучери. Държавата няма да загуби много пари - нетният ефект за държавата ще бъде само 20 млн. евро, ако стойността на ваучера е 50 евро, пресметна Ножаров. 450 хил. пък ще са засегнатите водачи. А това ще е само за 3 месеца.

ЕК изключва такива мерки, защото те трябва да са таргетирани.

Какви са мерките, които предложи правителството на Румен Радев:

"Инфлационен чек" от 50 евро еднократна помощ - з хората с доходи под линията на бедност - 390, 63 евро

Изплащането ще става по служебен път - директно по банкови карти или по пощата, още през октомври. Само тази програма ще струва 30 млн. евро, които ще достигнат до над 550 хиляди граждани. Това ще са осем групи, които са обект на системата на социално подпомагане - деца и младежи без родителска грижа, тези, които получават енергийни помощи, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца, които се отглеждат от роднини и приемни семейства, деца, които са подпомагани със семейни помощи, военноинвалиди и военнопострадали.

Премахва се също акцизът на пропан-бутана, което ще доведе до по-ниски цени на колонката за гражданите, използващи газова уредба.

Тази мярка обаче трябва да се гласува от парламента и да се одобри от ЕК, като нотификация за това вече е изпратена. На първо време тя ще действа за три месеца - до края на годината, и ще струва 15 млн. евро.

Субсидии ще има за публичния транспорт, ученическите превози и медицинските. Фокусът ще е върху отдалечените малки населени места.

Директна подкрепа в размер на 55 млн. евро е насочена към тежкотоварните превозвачи, голяма част от които се конкурират на европейските пазари.

170 млн. евро са предвидени като държавна помощ за земеделските производители

Със 100 млн. от тях се компенсира разликата между цената на газьола спрямо миналогодишната

Подпомагането е от близо 44 цента за литър.

За сравнение, по същата линия Франция дава 15 цента, Испания – 25 цента, а Гърция и Румъния изобщо не могат да си позволят такива средства