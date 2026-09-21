Цените на петрола паднаха до най-ниските нива от над седмица

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Цените на петрола паднаха до най-ниските си равнища от повече от седмица в азиатската търговия. Инвеститорите очакват дипломатическите усилия около Общото събрание на ООН да отворят път към деескалация на войната между САЩ и Иран. Допълнителен натиск върху котировките оказва и частичното възстановяване на саудитския износ.

Фючърсите на европейския сорт Брент поевтиняха с 2,16 долара, или 2,08%, до 101,71 долара за барел. По-рано цената падна до най-ниското си ниво от 10 септември, предава БТА.

Американският лек суров петрол WTI загуби 2,15 долара, или 2,14%, до 98,15 долара за барел. Така американският сорт отново слезе под психологическата граница от 100 долара.

„Изглежда, че част от рисковата премия се изважда от цените на петрола заради надеждите, че още тази седмица може да се появи дипломатически път за деескалация на войната между САЩ и Иран", коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade. Той обаче подчерта, че все още не е ясно дали дипломатическите усилия ще дадат резултат.

Част от движението при WTI може да е свързано и с прехвърлянето на позиции от октомврийския към ноемврийския фючърсен контракт преди изтичането на първия.

Тръмп допуска среща с иранския президент

Напрежението между Вашингтон и Техеран остава високо, въпреки сигналите за възможен дипломатически пробив.

Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с иранския президент Масуд Пезешкиан, който се очаква да бъде в Ню Йорк за Общото събрание на ООН.

Иран вече е представил чрез посредници условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната. Сред тях са спиране на военните действия на всички фронтове, размразяване на ирански активи и прекратяване на морската блокада.

Саудитският износ започва да се възстановява

На петролните пазари влияние оказва и увеличаването на саудитските доставки.

Атаките срещу петролопровода „Изток–Запад" на „Сауди Арамко" доведоха до пренасочване на част от износа през Ормузкия проток, след като доставките през Янбу бяха ограничени.

Предварителни данни на Kpler показват, че саудитският износ се е възстановил до над 4 млн. барела дневно от началото на септември при 2,4 млн. барела дневно през август.

Сателитни данни, цитирани от JPMorgan, показват още по-голяма промяна при потоците през Ормузкия проток. През последните шест дни през него са преминавали средно около 2,9 млн. барела саудитски петрол дневно, спрямо едва 700 хил. барела дневно през август.

Въпреки частичното възстановяване на доставките рискът за петролните потоци в региона остава висок. Подкрепяните от Иран йеменски хуси съобщиха, че са атакували с ракети и дронове обекти в саудитската столица Рияд, както и съоръжение на „Сауди Арамко" в Янбу – важен център за износ на петрол на Червено море.

Според анализатори на JPMorgan общите петролни потоци от Близкия изток са били средно 17,1 млн. барела дневно през последните десет дни. Това е с около 6,1 млн. барела дневно под средното ниво за 2025 г.

Така петролните пазари остават в зависимост от два противоположни фактора – надеждите за дипломатическо решение между САЩ и Иран, които свалят цените, и продължаващите атаки срещу енергийната инфраструктура, които запазват значителна рискова премия в котировките.