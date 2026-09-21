Само 7000 хуманоидни робота са продадени в света през 2025 г.

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Около 7000 хуманоидни робота са продадени по света през миналата година за промишлена употреба и професионални услуги. Въпреки милиардните инвестиции и впечатляващите демонстрации на технологията, реалното внедряване все още е в начална фаза.

Това показват първите данни на Международната федерация по роботика (IFR), предоставени на Ройтерс преди официалното им публикуване, предава БТА.

За сравнение, само през 2024 г. в света са били инсталирани около 542 000 стандартни индустриални робота, а близо 199 000 сервизни робота са били продадени за работа в транспорта, хотелиерството и почистването.

Според IFR хуманоиден робот е машина с човешкоподобен външен вид, която може автономно да работи в среда, предназначена за хора. Наличието на крака не е задължително.

Повечето още не работят във фабрики

Данните показват, че значителна част от продадените през 2025 г. хуманоидни роботи все още не са били използвани за реално производство.

Много от машините са закупени от научни институции и компании, които ги използват за събиране на данни и обучение на модели с изкуствен интелект.

„Хуманоидите все още са много малка част от общия брой роботи", заяви генералният секретар на IFR Сузане Билер.

Автомобилните производители са сред първите компании, които експериментират с технологията. Засега обаче повечето заводи провеждат пилотни проекти с едноцифрен или понякога двуцифрен брой роботи.

Китай очаква бум

Най-големите очаквания за бързо разрастване на пазара са свързани с Китай. Страната е най-големият пазар в света за индустриални роботи и ускорява производството на хуманоидни машини.

Само преди месец Китай демонстрира хуманоидни роботи, които бягат и се боксират, по време на специални състезания.

Производството се увеличава, но реалното търсене все още изостава. Именно разликата между впечатляващите демонстрации и практическото използване остава един от основните въпроси пред индустрията.

Очакват десетки хиляди нови роботи

Прогнозите за следващите години са значително по-агресивни от сегашните реални продажби.

Според Bank of America Global Research през тази година могат да бъдат доставени около 90 000 хуманоидни робота, а до 2030 г. броят им да достигне 1,2 млн.

Тези прогнози обаче предполагат много по-бързо преминаване от експериментални и демонстрационни проекти към масово производство и реално използване.

IFR за първи път започва да събира отделна статистика за хуманоидните роботи след три десетилетия наблюдение на световния роботизиран сектор.

Новите данни не включват потребителски и военни хуманоидни роботи. Медицинските роботи също се отчитат в отделна категория.

Засега числата показват ясна разлика между огромния интерес към хуманоидите и действителния мащаб на пазара – хиляди продадени машини днес срещу прогнози за милиони през следващото десетилетие.