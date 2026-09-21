Юанът достигна най-високото си ниво спрямо долара от над 3 години

Китайският юан поскъпна до най-силното си равнище спрямо щатския долар от повече от три години и половина. Движението идва, след като Китайската народна банка отслаби ограниченията пред укрепването на валутата преди очакваната тази седмица среща между президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Цзинпин, съобщи Ройтерс.

В ранната търговия юанът достигна 6,6957 юана за долар – най-високата му стойност от 16 януари 2023 г. Офшорният юан се разменяше за 6,6946 юана за долар, като поскъпна с около 0,03 на сто спрямо американската валута, предава БТА.

Преди началото на търговията Китайската народна банка определи дневния референтен курс на 6,7487 юана за долар. Това е най-силният официален курс от 3 февруари 2023 г., но е с 536 пункта по-слаб от оценката на Ройтерс. Спот курсът на китайската валута може да се движи в диапазон от 2 на сто над или под определения за деня централен курс.

В продължение на близо година китайската централна банка определяше референтен курс на нива, при които юанът оставаше по-слаб спрямо пазарните очаквания. Трейдъри и анализатори възприемаха това като опит да бъде ограничено прекалено бързото поскъпване на валутата.

През септември обаче официалният курс започна да се повишава по-осезаемо. Разликата между определения от централната банка курс и пазарните оценки постепенно се сви, което според участници на пазара показва, че властите са намалили съпротивата си срещу укрепването на юана.

Движението идва в момент, когато отношенията между Пекин и Вашингтон отново са във фокуса на финансовите пазари. Американският министър на финансите Скот Бесънт и китайският вицепремиер Хъ Лифън приключиха вчера разговорите си в Ню Йорк, които подготвят предстоящата среща между Тръмп и Си в четвъртък.

Двете страни вече обсъдиха търговските отношения и изкуствения интелект и се договориха диалогът да продължи. Очаква се по време на срещата на лидерите да бъдат разгледани още въпросите за веригите за доставки и напрежението в Близкия изток.

Анализатори, цитирани от Ройтерс, не очакват срещата да доведе до значителен пробив в политиката на двете държави.

Според анализатори на Goldman Sachs по-силният референтен курс на юана преди срещата Тръмп-Си съответства на поведението на китайските власти при предишни подобни срещи. Това създава възможност за допълнително поскъпване на офшорния юан.

„Самият факт, че срещата на върха ще се състои, би трябвало да помогне за поддържането на стабилни търговски отношения", посочват анализаторите. По тяхна оценка китайските власти вероятно ще продължат да допускат постепенно и контролирано укрепване на националната валута.

На международните валутни пазари движенията бяха по-ограничени. Инвеститорите оценяват перспективите пред световните лихви след серията от решения на големи централни банки през миналата седмица.

Доларовият индекс се задържа около 100,23 пункта. През предходната седмица той нарасна с повече от 1 на сто след по-твърдите сигнали от Управлението за федерален резерв на САЩ.

Според Oversea-Chinese Banking Corporation по-силният и относително стабилен юан може да създаде по-благоприятна среда за преговорите между Вашингтон и Пекин. Според банката това би могло да намали и риска от нови обвинения, че Китай умишлено обезценява валутата си, за да подкрепя износа.

От OCBC обаче предупреждават, че последното поскъпване не трябва автоматично да се приема като начало на продължителен период на укрепване на юана.

Разликата между доходността по американските и китайските облигации остава значителна, а вътрешните икономически показатели на Китай продължават да показват слабости. Според банката това означава, че част от поскъпването на юана може да е резултат от управлявана от властите стабилност преди срещата на върха, а не непременно от трайна промяна във фундаменталните фактори, определящи стойността на китайската валута.