Еврото леко поевтиня спрямо долара, пазарът следи ходовете на централните банки

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Еврото започна новата седмица с леко отстъпление спрямо щатския долар. В сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт единната европейска валута се разменяше за около 1,1476 долара, което е с близо 0,1% под нивото от края на петъчната сесия.

В петък еврото приключи търговията при 1,1486 долара, а в първите часове на днешната сесия движението остава сравнително ограничено. Курсът се движи в тесен диапазон между 1,1476 и 1,1489 долара за едно евро, предава БТА.

На останалите основни валутни пазари движението е още по-спокойно. Спрямо британската лира еврото почти не променя стойността си и се търгува около 0,8576 лири. Спрямо швейцарския франк европейската валута отчита леко поскъпване от около 0,04%, достигайки 0,9445 франка.

Днешното движение идва след по-слаби нива на еврото спрямо долара през миналата седмица. В петък EUR/USD приключи при 1,1486 долара, след като в рамките на сесията курсът се движеше между 1,1456 и 1,1492 долара.

Вниманието на валутния пазар продължава да е насочено към решенията и сигналите на големите централни банки. Очакванията за развитието на лихвената политика в САЩ и еврозоната са сред факторите, които оказват влияние върху съотношението между еврото и долара.

В петък Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1460 долара за едно евро. Ден по-рано официалният курс беше 1,1481 долара.

Данните за предходната седмица показват по-осезаемо движение на единната валута спрямо американската. На 11 септември еврото се търгуваше около 1,1599 долара, докато на 18 септември курсът вече беше 1,1486 долара.

В началото на седмицата влияние върху финансовите пазари оказват и движенията при цените на петрола. Промените при суровината могат да се отразят и върху търсенето на долари, тъй като международната търговия с петрол традиционно е деноминирана в американската валута.

За България движението на еврото спрямо долара няма пряко отражение върху курса евро–лев, тъй като левът е фиксиран към еврото. Котировките EUR/USD обаче имат значение за бизнеса и потребителите при стоки, услуги и суровини, чиито международни цени са определени в долари.

Засега началото на седмицата на валутния пазар преминава без резки движения. Еврото остава близо до границата от 1,15 долара, като пазарните участници следят новите икономически данни и сигналите от Европейската централна банка и Федералния резерв.