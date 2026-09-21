Тайланд обмисля по-нисък акциз върху горивата заради поскъпването на живота

Тайланд обмисля ново намаляване на данъка върху горивата в опит да ограничи натиска върху разходите на домакинствата, предизвикан от енергийната криза. За това съобщи финансовият министър Екнити Нититанпрапас, цитиран от Ройтерс.

По думите му властите разглеждат възможността за по-нисък акциз, след като вече са приложили почти всички останали мерки, с които могат да ограничат поскъпването на горивата и отражението му върху потребителите, съобщава БТА.

До момента тайландското правителство е предприело няколко стъпки за задържане на цените. Сред тях е намаляването на маржовете на петролните рафинерии, което трябва да позволи по-ниски цени на горивата на вътрешния пазар. Властите използват и средства от специалния Фонд за горивата (Oil Fuel Fund), чрез който се стабилизират цените.

Ако бъде одобрено, новото намаление на акциза ще засегне и смесените биогорива като Е20 и B20. Според финансовия министър това би имало ефект не само върху цените на горивата, но и би осигурило допълнителна подкрепа за земеделските производители, които участват във веригата на производство на биогорива.

Екнити подчерта, че евентуалното данъчно облекчение трябва да бъде изготвено внимателно, така че да не отслаби финансовото състояние на държавата.

„Всяко намаляване на данъка ще бъде разработено така, че да не засегне фискалната позиция на Тайланд, която е една от основните силни страни, отчитани от агенциите за кредитен рейтинг", заяви министърът.

Наред с мерките за горивата тайландското правителство подготвя и продължаване на програмата за потребителски субсидии. Финансовият министър съобщи, че на заседанието на кабинета утре ще поиска одобрение за удължаването на схемата.

Правителството обяви още на 18 септември, че възнамерява да продължи програмата, като използва останалите 40 млрд. бата, или около 1,2 млрд. долара, от средствата по първия ѝ етап.

Целта на мярката е да се стимулира потреблението и да се поддържа икономическата активност в момент, когато домакинствата са изправени пред по-високи разходи.

Така тайландските власти комбинират мерки от страна на данъчната политика, регулирането на пазара на горива и директната подкрепа за потребителите, докато се опитват да ограничат ефекта от енергийната криза върху икономиката и стандарта на живот.