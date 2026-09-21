Мариана Петкова застава начело на Българското дружество за връзки с обществеността през 2027 г.

Мариана Петкова ще оглави Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) от началото на 2027 г. Тя е избрана единодушно за председател на Управителния съвет по време на редовното Общо събрание на организацията, проведено на 16 септември в София, съобщиха на уебсайта на дружеството.

Петкова е член на БДВО повече от 12 години, а професионалният й опит в комуникациите надхвърля 18 години. През 2019 г. тя влиза в Контролния съвет на дружеството, а от 2023 г. е част от Управителния съвет. Работила е в областта на корпоративните комуникации, позиционирането на корпоративни марки и устойчивото развитие. В момента е Business Development Manager в комуникационната група Interpartners.

„Комуникационната професия се променя изключително бързо – технологиите, изкуственият интелект, дезинформацията и все по-трудното изграждане на доверие поставят пред нас нови професионални и етични въпроси", заяви Петкова.

По думите й именно на този фон БДВО има важна роля за отстояването на високите професионални и етични стандарти, създаването на възможности за обмен на знания и развитието на специалистите в сектора.

„През 2027 г., с подкрепата на страхотния екип на Управителния съвет, ще продължим да развиваме БДВО като активна и отворена професионална общност, която има позиция по важните теми за сектора и допринася за доверието в професията ни", допълни новоизбраният председател.

На събранието бе представен отчетът за дейността на БДВО през 2025 г. Той бе представен от Иван Янакиев, който е ръководил организацията в три последователни мандата между 2023 и 2025 г.

Обсъдена бе и програмата за 2026 г. Тя е специална за дружеството, което тази година отбелязва 30 години от основаването си. Сред основните акценти е разширяването на професионалната общност извън София.

През 2026 г. БДВО създаде първата си регионална секция в Пловдив, а следващите цели са свързани с изграждането на професионални общности в Бургас и Благоевград.

„Разширяването на БДВО извън София е естествена стъпка в развитието на организацията – професионалната общност има нужда от възможности за срещи, обмен и сътрудничество на регионално ниво", заяви Гергана Иванова, председател на БДВО.

След осем години в Управителния съвет Иванова преминава в Контролния съвет. Новият състав на КС с мандат 2027–2031 г. включва още настоящия му председател Десислава Еленкова и Иван Янакиев, който от януари 2027 г. ще поеме ръководството на съвета.

В Управителния съвет влиза Катерина Кирова-Миланова, избрана на мястото на Иванова. Тя има над 20 години професионален опит в комуникациите в различни сфери – телекомуникации, културен мениджмънт, ритейл и бързооборотни стоки. През последните 10 години е мениджър „Корпоративни комуникации и устойчиво развитие" в ЗАГОРКА, част от HEINEKEN.

Общото събрание прие и решения, свързани с бъдещото развитие на дружеството. БДВО даде принципно съгласие да се включи в инициативите „Визия България 2050" и бъдещия Комуникационен клъстер.

Клъстерът се очаква да обедини четирите водещи организации в сектора – БДВО, БАКА, БАПРА и IAB България, като е предвидена възможност към него да се присъединят и други професионални организации.

Представен бе и отчетът на Комисията по професионална етика, чийто председател е доц. д-р Яна Събева. Сред акцентите в работата й са семинар за професионалната етика за представители на Съюза на българските журналисти и подготовка на обучение за магистрати по етичните норми в комуникационния сектор.

С нов председател на Управителния съвет и обновен състав на ръководните органи БДВО ще влезе в 2027 г. Организацията поставя като основни задачи професионалните и етичните стандарти, обмена на знания и по-активния диалог за промените, които пренареждат комуникационния сектор.