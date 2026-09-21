Румен Радев: Не сме приключили с олигархичния модел, но го отстранихме от политическата власт

Премиерът обеща брутална разправа, ако някой от администрацията му пробва да корупция

Имаше спекулации, че сме приключили с олигархичния модел, не, не сме, битката е тежка, но я водим. Това заяви премиерът Румен Радев пред бизнеса от Американската търговска камара.

Изпълнихме първа точка - отстраняване на олигархията от политическата власт, тя не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. Сега работим да отстраним достъпът на тази олигархия до публични ресурси, каза още премиерът. Според него го правят успешно, прекратяват компрометирани обществени поръчки, правят ревизии.

Министър-председателят заяви пред американския бизнес у нас, че се работи с партньорски служби за установяване на активи, имоти, действия в разрез със закона и в чужбина. Той спомена за полети в други държави, за които имало документи, плащания и всичко това е в прокуратурата. Това обаче било първата стъпка, следващата била да се установят подставените лица, защото се действало и чрез тях. "Ще продължим проверките с цялата сила на държавата", анонсира още Радев.

Това, което залагаме в бюджета за догодина е да го лишим (олигархичният модел) от достъп до публичен ресурс и оттам до възможността да оказват влияние в общественият живот, заяви той.

Тези действия били не само да се пресекат дейности, които изсмукват ресурси, били разработени механизми с изкуствен интелект, които да не позволяват този модел да се завърне. "Не го правим, за да установим миналото, правим го, за да проверяваме всекидневно какво става в нашето управление", каза премиерът.

Радев отрече твърденията на някои, които казвали, че се сменя един олигархичен модел с друг. Заяви, че тази система, която изграждат е за да контролират самите себе си. Той попита защо другите преди него не са го направили и си отговори, че се иска политическа воля и визия. Да контролираме собствените си министри, администрацията, институциите."Концентрираме се не само да пресечем всички тези дейности, но и да създадем механизми, които да предотвратят възможното повторно завладяване на институциите чрез системата СИГМА, която ще продължи да се надгражда," увери той.

Ще подкрепяме всеки бизнес, който работи прозрачно, чисто и си плаща данъците тук. От бизнеса очаквам да изпълнява ангажиментите си в срок, качество и плащане на данъци. Това е всичко, което искаме. Това заяви премиерът Румен Радев в словото си на традиционната среща с членовете на Американската търговска камара в България.

А ако някой от вас бъде приближен от представители на администрацията или на местната власт с някакви други искания, моля да намерите начин да се свържете с мен. Той пое ангажимент за брутална разправа с опити за корупция.