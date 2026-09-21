Белгия няма опасения за недостиг на горива през зимата въпреки високите цени

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Белгийското правителство следи отблизо ситуацията на пазара на изкопаеми горива, но към момента не вижда непосредствен риск от недостиг през предстоящата зима. Страната разполага със запаси, които покриват 90 дни потребление, каквото е изискването на Европейския съюз.

Белгийският министър на енергетиката Матийо Бие заяви, че цените на горивата остават високи, като върху пазара продължават да оказват влияние международните кризи, свързани с Русия, Иран и Йемен. Според него обаче ситуацията с физическото осигуряване на необходимите количества не буди сериозно безпокойство, предава БТА.

По думите на министъра Белгия заема важно място на европейската енергийна карта и разполага с възможности да осигури необходимите доставки. Затова вероятността страната да остане без достатъчни количества горива през зимните месеци е малка.

Основната част от вносния природен газ за Белгия идва от Норвегия и Великобритания. Около 30 процента от доставките на втечнен природен газ са свързани с Русия, Катар и Съединените щати, посочва министърът.

Енергийната ситуация в страната обаче остава под наблюдение заради продължаващата нестабилност на международните пазари. Цените на енергийните суровини се влияят не само от търсенето и предлагането, но и от геополитическите конфликти и рисковете за транспортните маршрути.

По-рано тази година белгийски медии съобщиха, че страната внася повече природен газ от Русия, отколкото преди началото на войната в Украйна. Това се случва на фона на усилията на Европейския съюз да намали зависимостта си от руските енергийни доставки.

Въпреки това белгийското правителство оценява риска от недостиг през зимата като ограничен. Наличието на значителни резерви и разнообразяването на доставките чрез Норвегия, Великобритания и пазарите за втечнен природен газ са сред факторите, които според властите осигуряват по-голяма сигурност на снабдяването.

Основният проблем за потребителите остава високата цена на енергията, докато непосредствена заплаха за физическите доставки към момента не се отчита.