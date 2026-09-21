Азиатските пазари поскъпнаха преди очакваната среща между Доналд Тръмп и Си Цзинпин

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Основните фондови пазари в Азия започнаха седмицата предимно с ръстове, подкрепени от поевтиняването на петрола и очакванията за срещата между президентите на Съединените щати и Китай Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Най-силно се представи пазарът в Южна Корея, докато борсите в Япония останаха затворени заради официални празници, предаде ДПА.

В Сеул индексът Kospi приключи сесията с ръст от близо 2 процента. Основна подкрепа оказаха технологичните компании, сред които Samsung. От началото на годината Kospi е нараснал с около две трети, а за последните 12 месеца стойността му се е увеличила повече от два пъти, предава БТА.

В Китай индексът CSI 300, който включва 300 водещи компании, търгувани на борсите в континенталната част на страната, се повиши с 0,6 процента до 4536 пункта. Показателят продължава възстановяването си след достигнатото в средата на миналата седмица многомесечно дъно от малко над 4400 пункта. Въпреки последното покачване индексът остава с леко понижение от началото на годината.

В Хонконг Hang Seng добави 0,9 процента. Така индексът ограничи загубата си спрямо края на 2025 г. до около 2,5 процента.

Японските борси не работят заради официални празници и се очаква да останат затворени до сряда включително.

Допълнителна подкрепа за азиатските пазари даде спадът на цената на петрола. Брентът поевтиня с около 2 процента до под 102 долара за барел.

Според анализатори от ANZ Research, цитирани от Dow Jones, опасенията за продължително прекъсване на саудитските петролни доставки постепенно отслабват. Те се позовават на информация, според която Саудитска Арабия очаква петролопроводът „Изток Запад" да възстанови около половината от капацитета си в рамките на няколко дни.

Пазарните участници следят внимателно и дипломатическите сигнали около конфликтите в Близкия изток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви в интервю за Fox News, че е „вероятно отворен" за среща с иранския президент Масуд Пезешкиан по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази седмица.

В същото време Тръмп предупреди, че в „недалечно бъдеще" могат да настъпят „големи събития".

Особено внимание на инвеститорите е насочено към отношенията между Вашингтон и Пекин. През почивните дни американският министър на финансите Скот Бесънт проведе разговори с китайския вицепремиер Хъ Лифън. Срещата се състоя преди планираните за четвъртък във Вашингтон преговори между Доналд Тръмп и Си Цзинпин.

Очаква се сред основните теми на срещата да бъдат продължаването на търговското примирие, митата, износът на редки земни елементи и ограниченията в технологичния сектор.

Бесънт определи разговорите с Хъ Лифън като „много успешни". По думите му Вашингтон е предложил създаването на механизъм за обмен на важна информация, свързана с развитието на изкуствения интелект и рисковете около него.

„Искаме обща визия по отношение на общите цели и общите заплахи", заяви американският финансов министър, без да даде повече подробности.

На отделните пазари в Австралия акциите на финансовата компания Perpetual поевтиняха с около 15 процента. Спадът дойде, след като дружеството отхвърли окончателната оферта за придобиване от EQT AB.

Книжата на компанията за недвижими имоти Ingenia Communities поскъпнаха с 1,5 процента, след като дружеството отхвърли преработеното предложение за придобиване от Warburg Pincus. Според участници на пазара инвеститорите очакват по-висока оферта.

Акциите на Telix Pharmaceuticals поевтиняха с 6,1 процента, след като компанията договори придобиването на доставчика на изотопи ITM за сума, която може да достигне 2,35 млрд. долара.

Книжата на Resolute Mining загубиха повече от 9 процента след понижаване на прогнозата за производството на злато.

На американския пазар в петък Dow Jones приключи със спад от 0,18 процента до 51 682,64 пункта. Това беше трета поредна седмица на понижение за индекса, който загуби 1,7 процента за седмицата.

S&P 500 добави 0,17 процента до 7650,5 пункта в последната сесия, но за седмицата отчете спад от 0,1 процента.

Nasdaq се повиши с 0,39 процента до 26 522,55 пункта, като за цялата седмица нарасна с 0,7 процента.

Вниманието на инвеститорите в началото на новата седмица остава насочено към движението на петрола, развитието на търговските отношения между Съединените щати и Китай и предстоящите политически и дипломатически срещи, които могат да окажат влияние върху световните финансови пазари.