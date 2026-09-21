Премиерът обяви смяна на икономическия модел - от потребление и заеми, към агресивни инвестиции и растеж

Промяна на икономическия модел, по който се развива страната ни, анонсира пред американския бизнес у нас премиерът Румен Радев. Досегашният, който стъпва на потребление, големи заеми, с които да се правят социални плащания и ниска цена на труда бил изчерпан.

Кабинетът залага на ускорен икономически растеж, агресивно привличане на инвестиции, подобряване на инвестиционния климат. "Ако го направим, много бързо ще повишим БВП и ще изведем икономиката на страната на друга орбита."

След като разви тезата си за отстраняване на олигархията от властта и заяви, че иска среда чиста от корупция, той изрази увереност, че тя ще задвижи този следващ стълб, за да се получи ускорен икономически растеж.

Радев акцентира на публично-частно партньорство и концесиите, за да бъдат изградени ключови пътни, жп артерии и други стратегически инфраструктурни проекти, което щяло да даде възможност за развитие на регионите в страната, за преодоляване на демографските дисонанси, както и за провокиране на икономическа активност. Така той се надява да се отключи частния капитал, но проблемът е, че няма готови проекти, и сантиметър магистрала няма проектирана, реагира той и съобщи, че е оторизирал регионалния министър да назначава колкото хора му трябват, до проектите да бъдат готови и догодина по това време търговете да бъдат обявени.

Премиерът изведе инфраструктурните проекти извън страната, като част от големите паневропейски и трансконтинентални коридори. Припомни, че България е една от малкото страни, споменати в словото на президента на ЕС Урсула фон дер Лайен, както и факта, че се предвижда в страната ни да е срещата на върха за така наречения среден коридор, който тръгва от Китай, през Казахстан до България и към другите европейски страни. Напира и друг коридор, провокиран от геополитически сътресения, отново през България, каза още Радев. Според него всичко това е резултат на проактивна политика, работа всеки ден с европейските институции, за да се реализират проекти за свързаност - транспортна, енергийна, дигитална.

Той се върна и на плана за възстановяване, който заварили на 50%, но за 3 месеца свършили несвършеното за 3 години.

Според него догодина ще започне строителството на един най-големите индустриални паркове в Европа - за производство на сателити при бившето военно летище при Доброславци от "Ендуросат", като даде тази инициатива като пример за сътрудничество на бизнес и държава-

Радев заяви, че САЩ е стратегически партньор, стокообменът само миналата година нараснал с 40 на сто. Започна от традиционните сфери за сътрудничество - отбрана и сигурност. В енергетиката акцентира на реакторите на "Уестингхаус" АР1000, на американските въглищни централи, на доставките на американски втечнен газ.

ползваме тактики, процедури. Готови сме да пренасяме американски втечнен газ за Централна и Източна Европа, каза премиерът и разви тезата за добрата газова свързаност на страната ни, както и за капацитета за пренос на българските газопроводи от 35 млрд. куб. м газ от юг на север и на запад.

"Бяха тук премиерите на Словакия, Чехия, говорихме да обединим нуждите си от газ в една кошница, за да искаме по-добби условия и по-ниска цена. България предлага условия за много по-голям пренос", каза още той.

В индустрията Радев акцентира на производството на сензори за автомобилната индустрия, за партньорството с високотехнологични компании в IT сферата, в образованието.

Той открехна завесата, че може да има пробив за сътрудничество във върхови технологии. "Време е да дойдат инвеститори във фабрики за изкуствен интелект, дейта центрове, роботика, мехатроника, полупроводници. Имаме предпоставки да го направим, каза той.

По повод свързаността заяви, че ще поканят за магистрали, пътища, пристанища големи компании като "Бехтел" за участие в търговете, които ще обявят догодина.

Радев заяви, че през страната ни ще преминат коридори за зелена енергия от Северна Африка и Кавказкия регион. За година България е станала лидер в батериите за съхранение на енергия. Имаме добра мрежова свързаност със съседните страни.

По повод надеждната мрежа и голямата скорост на присъединяване на индустриални обекти към нея Радев каза: тук с "Тесла" ще може да направим следващия пробив. Заяви още, че води разговори с компании от различни държави, които имат интерес фабриките им за изкуствен интелект да бъдат у нас, тъй като при тях чакали за присъединяване към мрежата по 5 години.

С нашата агресивна политика в скоро време ще успеем да привлечем инвестиции във върхови технологии, които ще бъдат индустрия на бъдещето, каза той. Радев продължи с роботика и полупроводници , като съобщи на бизнеса, че имаме силни предприятия, научна база, български компании, които разработват и изнасят роботи, които пък произвеждат чипове. Това е следваща област, към която гледаме в България, обяви той.