Пада износът на коли от Германия, Китай е водещ вносител

Износът на нови леки автомобили от Германия е намалял с 4 на сто на годишна база до около 2 млн. броя през първите седем месеца на годината, докато вносът е нараснал с 16 на сто до около 1,3 млн. автомобила. Това сочат публикувани днес данни на Федералната статистическа служба „Дестатис" (Destatis), цитирани от Ройтерс. Китай е изместил Чехия като най-голям доставчик на нови леки автомобили за германския пазар, допълва БТА.

По стойност германският износ на нови леки автомобили е спаднал с 8,9 на сто спрямо същия период на миналата година до 73,5 млрд. евро.

Основните пазари са били Великобритания, САЩ и Италия, които заедно са приели 32,7 на сто, или близо една трета, от изнесените автомобили.

Спадът засяга всички основни видове задвижване. Износът на автомобили с двигатели с вътрешно горене е намалял с 2,9 на сто до около 1 млн. броя. При изцяло електрическите автомобили понижението също е 2,9 на сто – до 560 000 броя, а при хибридите – 8,2 на сто до 380 000 броя.

В същото време вносът на нови леки автомобили от Китай е нараснал със 120,9 на сто до 175 000 броя. Така страната е осигурила 13,8 на сто от общия германски внос и е изпреварила Чехия със 173 000 автомобила и Испания със 157 000 автомобила.

Увеличението на общия внос в Германия се дължи основно на изцяло електрическите и хибридните автомобили, при които е отчетен ръст съответно от 66,3 и 36 на сто. Вносът на автомобили с двигатели с вътрешно горене е намалял с 9 на сто.

Износът за САЩ, втория по значимост пазар за германските автомобили, е спаднал с 2,6 на сто по брой и със 17,1 на сто по стойност.

Зад общото понижение се наблюдават значителни различия според задвижването. Доставките на автомобили с двигатели с вътрешно горене за американския пазар са нараснали с 31,7 на сто, докато износът на хибриди е намалял с 50,3 на сто, а на изцяло електрически автомобили – с 56,1 на сто.

През август бе съобщено, че въпреки продължаващите усилия за насърчаване преминаването към по-устойчив транспорт, броят на автомобилите в Германия продължава да нараства, по данни на германската статистическа служба "Дестатис". Към 1 януари тази година броят на автомобилите в Германия е достигнал до рекордните 590 коли на 1000 души от населението на страната спрямо 588 автомобила на 1000 жители през 2024 г. и 587 превозни средства на 1000 човека през 2023 година.