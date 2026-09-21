Volvo открадна шефа на Skoda

Volvo Cars обяви официално привличането на Клаус Зелмер за нов президент и главен изпълнителен директор. Германецът, който досега бе шеф на Skoda Auto и е едно от най-доказаните имена в концерна Volkswagen Group, ще заеме длъжността от 1 октомври. Клаус Зелмер заменя на поста 75-годишният ветеран Хокан Самуелсон.

Зелмер поема управлението на Volvo след изключително успешен четиригодишен мандат начело на чешката компания, където успя да изведе марката до рекордни финансови резултати.

Професионалният му път включва още над две десетилетия в Porsche, където е ръководил операциите в Германия и Северна Америка, както и ключови позиции в управителния съвет на Volkswagen.

"Малко автомобилни марки са изградили толкова силна и трайна репутация за безопасност, последователно прилагайки тази основна ценност в сектора на мобилността. Възхищавам се на вечния, съвременен дизайнерски език на Volvo Cars и яснотата на идентичността на марката", споделя германският топ мениджър, след като бе назначен при шведите.