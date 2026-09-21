Разходите за превоз на товари се повишават заради спада на нивото на Рейн

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Нивото на река Рейн в Германия отново е спаднало през последната седмица заради сухото време, съобщи германската агенция за вътрешно корабоплаване, предаде БТА по информация на Ройтерс. Това увеличава разходите на промишлеността за превоз на товари.

Недостигът на валежи през последната седмица във водосборните райони на реката е довел до нов спад на нивото, в резултат на което корабите могат да плават само с частичен товар, посочиха търговци на суровини.

Значителна част от товарите също е била прехвърлена към автомобилния и железопътния транспорт след многократните прекъсвания на корабоплаването по реката през това лято.

Германската агенция за вътрешно корабоплаване Ве Ес Фау (WSV) съобщи, че навигационното водомерно ниво в критичния участък при Кауб, близо до Кобленц, е било около 15 сантиметра днес спрямо 26 сантиметра в петък.

Навигационното ниво на Рейн е спаднало под 10 сантиметра в средата на август, под предишния рекордно нисък показател от 25 сантиметра, отчетен през 2018 година. Самата река е с около 1 метър по-дълбока от показанието на водомера.

Германските компании са изправени пред по-високи транспортни разходи заради ниското ниво на Рейн през това лято, докато промишлеността страда и от логистични затруднения и ограничено производство.

Разходите за превоз на товари се повишават, тъй като корабите плават с по-малки количества товар. Цената за превоз на товари с танкер от Ротердам до Карлсруе се е повишила до около 185-190 евро на метричен тон в понеделник спрямо около 180 евро през миналата седмица. Заради ограниченията при корабоплаването товарите се разпределят между повече плавателни съдове, което увеличава транспортните разходи. Част от превозите са пренасочени към автомобилния и железопътния транспорт.

Ве Ес Фау прогнозира, че през следващата седмица не се очаква значително подобрение на нивото на реката, но очакваните валежи могат да помогнат то да се задържи около сегашните равнища.

Германия е сред европейските страни, засегнати от поредица горещи вълни и ограничени валежи през това лято, което понижава нивата на водата по плавателни реки като Рейн.

Реката е важен транспортен маршрут за стоки, сред които зърно, минерали, руди, въглища и петролни продукти, включително бензин.