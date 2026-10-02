Volvo връща физическите бутони

Докато в началото на този век колите на Volvo бяха претрупани от бутони в централната конзола, сега почти всички настройки са скрити в сензорния екран. Това е на път да се промени.

Volvo ще представи концептуален автомобил, предназначен да предложи първи поглед към бъдещето на марката. Според изпълнителния директор на Томас Ингенлат, новият интериор отново ще разполага с повече физически бутони.

Инженерите ще разгледат кои функции се управляват по-добре с бутони, отколкото с екрана. Ингенлат пояснява: "Не се отказваме от сензорния екран. Ще използваме тъчскрийна за това, за което е добър. Всяка функция, която можете да показвате на екрана през цялото време, не трябва да е на екрана. Ето защо не всичко ще се извършва чрез сензорния екран. Ето защо въвеждаме отново няколко бутона, отколкото имаме в сегашшните модели."