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Volvo връща физическите бутони

Георги Луканов

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Интериорът на Volvo XC70 от 2014 година. Снимка: Volvo

Докато в началото на този век колите на Volvo бяха претрупани от бутони в централната конзола, сега почти всички настройки са скрити в сензорния екран. Това е на път да се промени.

Volvo ще представи концептуален автомобил, предназначен да предложи първи поглед към бъдещето на марката. Според изпълнителния директор на Томас Ингенлат, новият интериор отново ще разполага с повече физически бутони.

Инженерите ще разгледат кои функции се управляват по-добре с бутони, отколкото с екрана. Ингенлат пояснява: "Не се отказваме от сензорния екран. Ще използваме тъчскрийна за това, за което е добър. Всяка функция, която можете да показвате на екрана през цялото време, не трябва да е на екрана. Ето защо не всичко ще се извършва чрез сензорния екран. Ето защо въвеждаме отново няколко бутона, отколкото имаме в сегашшните модели."

Интериорът на Volvo XC70 от 2014 година. Снимка: Volvo

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