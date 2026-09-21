Германски автомобилни работници протестират срещу съкращенията

Работници в германската автомобилна индустрия излязоха днес на протести в цялата страна срещу съкращенията на работни места, предаде БТА по информация на Ройтерс. Демонстрациите се провеждат дни след като „Фолксваген" (Volkswagen) рязко понижи прогнозата си за печалбата на фона на високите разходи и засилващата се азиатска конкуренция.

Демонстрации се провеждат в предприятия на „Фолксваген", Бе Ем Ве (BMW) и доставчика на автомобилни компоненти „Бош" (Bosch). Синдикатът „И Ге Метал" (IG Metall) обяви още миналата седмица протести на повече от 200 места в Германия срещу съкращенията и нарастващия натиск върху заетостта.

Представителите на работниците настояха ръководствата на компаниите и политиците да предприемат незабавни мерки по отношение на инвестициите, митата, цените на електроенергията и възможностите за поетапно пенсиониране. Председателката на работническия съвет на „Фолксваген" Даниела Кавало и ръководителката на „И Ге Метал" Кристиане Бенер призоваха също за по-силна защита срещу нелоялната конкуренция от Китай и за по-ефективна политика на ЕС за субсидиране на индустрията.

„Очакваме корпоративните ръководства и мениджърските екипи да поемат отговорност за Германия като автомобилна държава, за служителите и за работните места", заяви Бенер.

Протестите са факт, след като в петък „Фолксваген" понижи прогнозата си за 2026 г. и обяви еднократни разходи за около 10 млрд. евро, свързани с дела му в производителя на спортни автомобили „Порше" (Porsche), разходите по преструктурирането и слабия китайски пазар. Компанията вече очаква марж на печалбата от най-много 1 на сто при предишна прогноза за между 4 и 5,5 на сто.

Акциите на „Фолксваген" поевтиняха с 0,6 на сто тази сутрин, книжата на „Порше" загубиха 2,3 на сто, а тези на „Порше СЕ" (Porsche SE), най-големия акционер във „Фолксваген", спаднаха с 2,9 на сто.

Германската автомобилна индустрия е под натиск от излишните производствени мощности в Европа, американските мита и намаляващите печалби в Китай. Само преди дни германският вицеканцлер Ларс Клингбайл и три федерални провинции призоваха за по-строги мерки в подкрепа на автомобилната индустрия, включително по-силна защита от китайската конкуренция.

Днес пък Главният изпълнителен директор на „Порше" (Porsche) Михаел Лайтерс е уверил служителите, че компанията не планира да съкрати още 4000 работни места. Изявлението е в отговор на публикация на германския вестник „Ханделсблат", според която надзорният съвет на компанията майка „Фолксваген" (Volkswagen) смята още 4100 работни места в производителя на спортни автомобили за излишни, в допълнение към вече договорените 9000 съкращения.

„Няма планове за съкращаване на още 4000 работни места в „Порше", посочва Лайтерс в писмото.

Той добавя, че действащият план за преструктуриране е одобрен от Надзорния съвет на самата „Порше". „Не очакваме никакви промени в него", заяви ръководителят на компанията.

Междувременно акциите на „Фолксваген" и „Порше" продължиха да поевтиняват днес след понижените в петък прогнози за финансовите резултати.