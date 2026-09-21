Германия драстично сваля цената на дизела и бензина

Германското правителство и федералните провинции се споразумяха за ново намаление на данъците за бензина и дизела, което трябва да влезе в сила на 1 октомври. Общото данъчно облекчение ще възлиза на около 17 цента на литър и ще бъде в сила до края на годината. Това е добра новина за шофьорите, но собствениците на бензиностанции в Нидерландия близо до границата се опасяват от голяма загуба на клиенти.

Германия ще намали акциза върху горивата с 14 цента на литър, а когато се включи съответното намаление на ДДС, общите икономии са приблизително 17 цента. Това означава, че един шофьор ще спести 8,50 евро при зареждане на 50-литров резервоар, ако се приеме, че цялото данъчно облекчение се прехвърля на клиентите. Мярката ще струва на държавата приблизително 2,5 милиарда евро.

Нидерландската асоциация на собствениците на бензиностанции Drive е недоволна от решението на комшиите. Средната препоръчителна цена на дизела на 19 септември достигна историческите 2,824 евро за литър! Това е препоръчителната цена на големите петролни компании, която се начислява главно на магистралите, докато бензиностанциите извън тях често са малко по-евтини. Премиум дизелът достига препоръчителна цена от историческите 3 евро в Нидерландия!