70% загуби при реколтата от картофи в Австрия заради сушата

Загубите при реколтата от картофи в Австрия може да достигнат до 70%. Най-горещото лято в историята на метеорологичните измервания в Австрия се очаква да доведе до по-слаба от прогнозираното реколта при редица земеделски култури, съобщи Австрийската земеделска камара. Сред най-засегнатите са картофите, царевицата за зърно, соята, тиквите и захарното цвекло, предаде БТА.

Спрямо средното производство за последните пет години количеството царевица за зърно може да намалее с близо 30 на сто, а при соята спадът да надхвърли 50 на сто. Очакваните загуби при картофите са между 50 и 70 на сто, като камарата ги определя като „драматични".

Културите, които се прибират през есента, включително царевицата за зърно и силаж, картофите, тиквите, слънчогледът, соята и захарното цвекло, са били изложени на продължителната суша по-дълго от вече прибраните зърнени култури.

„Лошата реколта при есенните култури е още по-драматична от опасенията", заяви пред АПА президентът на Австрийската земеделска камара Йозеф Моосбругер, цитиран от австрийското радио и телевизия. По думите му земеделието е засегнато от суша с „досега невиждани мащаби".

Моосбругер определи правителствения пакет за справяне с последиците от сушата и останалите предприети мерки като „жизненоважни". Той призова и за допълнителни инвестиции за повишаване на устойчивостта на австрийското земеделие и горско стопанство към климатичните промени.

При маслодайните тикви очакваното намаление на производството спрямо средното за последните пет години е около една пета, а при слънчогледа - над една трета.

Прибирането на есенните култури продължава, поради което прогнозите за количествата все още могат да претърпят значителни промени, уточняват от камарата.

При захарното цвекло върху производството влияят и намалените площи. След затварянето на захарен завод край Виена през пролетта на 2025 г. договорените с фермерите площи за отглеждане на културата са били съкратени наполовина.

Според прогнозата на Земеделската камара количеството захарно цвекло по договорите може да намалее с до 52 на сто спрямо предходната година. Очакваното понижение на добивите варира от около 30 на сто в по-благоприятните райони до 70 на сто в засегнатите от сушата части на Източна Австрия.

При вече прибраните зърнени култури резултатите са по-добри от очакваното в началото на август. Тогава агенцията „Агрармаркт Аустрия" (Agrarmarkt Austria - AMA) прогнозира спад на производството на зърно, без царевицата, с 14,4 на сто спрямо дългосрочното средно равнище. Според актуалните ѝ данни понижението е 10,9 на сто, а при меката пшеница - 15,6 на сто.

Австрийските производители на ябълки също очакват ниски добиви поради ектремните летни горещини.

Австрийската агенция за аграрните пазари (Agrarmarkt Austria - AMA) прогнозира обща реколта от около 125 000 тона. В сравнение с 2025 г. това е спад от над една трета, показват най-новите изчисления на експертите от агенцията. Миналата година реколтата от ябълки в Австрия е била 192 627 тона, като основният район за отглеждане на тези плодове е провинция Щирия.

„Въпреки значителните загуби на реколтата, снабдяването на вътрешния пазар с австрийски ябълки би трябвало да остане гарантирано", посочва агенцията в съобщение за медиите и допълва, че очаква цените през следващите месеци да останат стабилни.

През август средната цена на едро за трапезни ябълки е била 0,97 евро за килограм.