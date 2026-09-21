Дизелът стигна 2 евро, бензинът гони 1,70

Цената на дизела в България стигна психологическата граница от 2 евро, докато бензинът гони стойност от 1,70 за литър. Първи да опитат цена от 2 евро за това гориво се осмелиха част от бензиностанциите на OMV в столицата. На останалите от тази верига пък залагат все още на 1,99 евро за литър дизел. С по един цент надолу или отново на 1,99 евро на литър дизел продават пък тези от веригите на "Шел" и "Екопетрол".

Средната цена на дизела у нас е 1,96 евро за литър, а бензин А95 се продава средно за 1,69 евро, показват актуалните данни на сайта Fuelo.

СНИМКА: Велислав Николов

Наскоро дизелът у нас стана по-скъп, отколкото при големия ценови скок след началото на войната в Украйна през 2022 г. Средната цена на литър е нараснала от 1,88 евро на 13 септември до 1,96 евро днес, което е увеличение от 4.26%.

За последния месец дизелът е поскъпнал със 7,14%, или с 0,13 евро за литър.

При най-масовия бензин А95 седмичното увеличение е 0,05 евро за литър. Средната цена се е повишила от 1,63 евро на 13 септември до 1,69 евро за литър днес. На месечна база бензинът А95 е поскъпнал със 7,69%, което е увеличение от 0,12 евро за литър.

СНИМКА: Велислав Николов

По-малко, но също осезаемо е увеличението при пропан-бутана. За седмица цената му се е повишила с 0,01 евро за литър, или 1,47%. За последния месец автогазът е поскъпнал с 6,15%, което се равнява на 0,04 евро за литър.

Ръст има и при метана. Средната му цена е нараснала с 0,01 евро за килограм, или 0,72% през последната седмица. На месечна база увеличението е 6,87%, или 0,09 евро за килограм.

СНИМКА: Велислав Николов

Миналата седмица зам.-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива Димитър Хаджидимитров предупреди, че поскъпването на горивата няма да спре. Той заяви, че дизелът може да достигне 2 евро за литър до края на септември, като очакването му е средната цена да се повиши до 1,97-1,99 евро още в рамките на седмицата.

Като основни причини за ръста Хаджидимитров посочи недостига на дизел в световен мащаб, съкратените производствени мощности и затварянето на около 10 рафинерии в Европа през последните години. Допълнителен натиск оказват конфликтите и затрудненията при доставките, които са увеличили застраховките на корабите 3-4 пъти, както и транспортните разходи.

СНИМКА: Велислав Николов

По думите му през последните месеци са били ударени 6-7 рафинерии в Русия, а проблемите с доставките през Ормузкия проток допълнително ограничават предлагането. Хаджидимитров посочи, че на пазара дневно липсват около 4 млн. барела готов дизел заради нарушенията на доставките от Русия и през Ормузкия проток.