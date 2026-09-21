Канада призова Великобритания и ЕС за по-тясно икономическо сътрудничество

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Канада, Великобритания и Европейският съюз трябва да обединят усилията си в икономическата област на фона на променящата се международна среда. За това призова канадският министър на финансите Франсоа-Филип Шампан, цитиран от Ройтерс.

По думите му страните споделят сходни ценности и „визия" за света, което създава възможност за по-тясно партньорство.

„Трябва да погледнем на партньорството по различен начин и най-хубавото е, че когато погледнете Канада, а бих казал и Великобритания, ние споделяме едни и същи ценности", заяви Шампан, цитиран от БТА.

„Ние сме независими и суверенни, но сме по-силни заедно", добави канадският министър.

Призивът му идва на фона на усилията на Канада да диверсифицира икономическите си отношения заради засиленото напрежение със САЩ. По-рано този месец председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи Канада да се присъедини към европейския блок като „асоцииран член".

Подобен статут обаче не е предвиден в договорите на ЕС, а канадският премиер Марк Карни призна, че тепърва предстои да бъде определено какво точно ще включва той.

„Светът се промени, Америка се промени и затова и ние трябва да се променим", каза Шампан.

Междувременно британският премиер Анди Бърнам се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази седмица. Двамата са разговаряли най-малко два пъти по телефона, откакто Бърнам пое поста през юли.

По-рано Карни приветства пред Европейския парламент задълбочаването на отношенията между Канада и ЕС в сферите на отбраната, търговията, финансовите услуги, енергетиката и изкуствения интелект.

„Ние не търсим власт, за да доминираме над другите", заяви канадският премиер, който преди това беше управител на „Банк ъв Ингланд".

„Напротив, ние се стремим към устойчивост, така че никой да не може да контролира отворените ни пазари, да накърнява суверенитета ни, да застрашава териториалната ни цялост или да подкопава свободите ни, демокрациите ни и върховенството на закона", добави той.

Впоследствие Карни уточни, че Канада не възнамерява да се стреми към пълноправно членство в Европейския съюз.