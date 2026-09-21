КЗП погна бензиностанциите, проверява за необосновано вдигане на цените

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Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка. Това обяви във фейсбук председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова.

Междинни резултати се очакват другата седмица, ще бъдат обявени публично.

Днес цената на дизела у нас стигна психологическата граница от 2 евро, докато бензинът гони стойност от 1,70 за литър.

Средната цена на дизела у нас е 1,96 евро за литър, а бензин А95 се продава средно за 1,69 евро, показват актуалните данни на сайта Fuelo.

На 18 септември стана ясно, че инфлационен чек от 50 евро еднократна помощ ще получат хората с доходи под линията на бедност заради високите цени на горивата, дори и да не притежават автомобил. Премахва се също акцизът на пропан-бутана, което ще доведе до по-ниски цени на колонката за гражданите, използващи газова уредба.

Ето какво гласи цялата публикация на Манолова:

Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП - и в София, и извън столицата.

За да няма недоразумения: проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места.

Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка. Междинни резултати очаквам следващата седмица.

Резултатите ще обявя публично и това ще е подходът за всички проверки на КЗП - пълна публичност, независимо кой е нарушителят.

А успоредно с бензиностанциите КЗП ще се занимава и с:

- необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта (за тях имаме правомощия);

- неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги;

- поведението на колекторите.