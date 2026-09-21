ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа, призна Мерц след поредна загуба, но ис...

Времето София 22° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23601305 www.24chasa.bg

КЗП погна бензиностанциите, проверява за необосновано вдигане на цените

3096
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Мая Манолова КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка. Това обяви във фейсбук председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова. 

Междинни резултати се очакват другата седмица, ще бъдат обявени публично. 

Днес цената на дизела у нас стигна психологическата граница от 2 евро, докато бензинът гони стойност от 1,70 за литър. 

Средната цена на дизела у нас е 1,96 евро за литър, а бензин А95 се продава средно за 1,69 евро, показват актуалните данни на сайта Fuelo.

На 18 септември стана ясно, че инфлационен чек от 50 евро еднократна помощ ще получат хората с доходи под линията на бедност заради високите цени на горивата, дори и да не притежават автомобил. Премахва се също акцизът на пропан-бутана, което ще доведе до по-ниски цени на колонката за гражданите, използващи газова уредба.

Ето какво гласи цялата публикация на Манолова: 

Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП - и в София, и извън столицата.

За да няма недоразумения: проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места.

Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка. Междинни резултати очаквам следващата седмица.

Резултатите ще обявя публично и това ще е подходът за всички проверки на КЗП - пълна публичност, независимо кой е нарушителят.

А успоредно с бензиностанциите КЗП ще се занимава и с:

- необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта (за тях имаме правомощия);

- неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги;

- поведението на колекторите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Мая Манолова КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция