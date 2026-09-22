В ЦЕРН са на косъм да потвърдят теорията на Айнщайн за "нещо зловещо в далечината"

Появиха се първи доказателства за съществуването на виртуалните частици

Нещо зловещо бе забелязано в големия адронен колайдер на ЦЕРН. В каскадата от отломки, която се разпростира в най-мощния колайдер на частици в света, учените са намерили убедителни доказателства за феномена, който Алберт Айнщайн нарича "зловещо действие в далечината".

Квантовото заплитане не се засича за първи път в колайдера, но този път е нещо съвсем ново. Учените откриват сериозни доказателства за заплитане на двойка Z-бозони, които са произведени от разпада на хигс-бозона. Техният спин е толкова неразривно свързан, че единият не може да бъде описан напълно без другия.

"Спиновете на двата Z-бозона са свързани доста повече от случая горен-антигорен, който бе измерен преди", казва физикът Хуан Антонио Агилар-Сааверда от Института по теоретична физика на Испания.

Квантовото заплитане е едно от най-странните неща, които могат да правят две частици. То се получава, когато техните свойства са толкова свързани, че те не могат да бъдат описани независимо една от друга дори когато са разделени от огромна дистанция. Когато измериш нещо от едната, ведната разбираш нещо и за другата. Точно тази обратна на интуицията характеристика от квантовата механика кара Айнщайн да я определи като зловеща.

Учените произвеждат и измерват заплетени частици като атоми и протони от десетилетия, като в последните години се надяват да ги използват в квантовите комуникации и квантовите компютри.

През 2024 г. колаборацията ATLAS в ЦЕРН обяви, че е забелязано за първи път квантово заплитане между двойки горни кварки, създадени в колайдера. Централата на ЦЕРН в Женева Снимка: Министерството на образованието и науката

Z-бозоните обаче правят нещата малко по-различно. Горните кварки имат две състояния на спина. Те имат три. Или според езика на квантовата информация това прави Z-бозона кютрит, а не кюбит с две състояния. Спинът е състоянието на елементарната частица в което тя може да си взаимодейства с друга.

"И това прави още една важна разлика. За първи път се измери заплитане с елементарни частици, които са кютрити", обяснява Агилар-Сааведра.

Хигс-бозонът, който се създава при удрянето на протони с огромна скорост, е най-лесният начин към двойка заплетени z-бозони.

Поради факта, че хигс-бозонът няма собствен спин, двата z-бозона просто се появяват с всякакви комбинации на собствения спин. Който трябва да е комбиниран така, че да се запази нулевият на частицата, от която идват.

Има няколко начина това да се получи и квантовата механика позволява тези възможности да съществуват едновремнно, нещо като общо състояние между два z-бозона. И точно в това общо състояние се проявява заплитането.

Все пак има и уловка. Хигс-бозонът има маса от около 125 GeV (единица за енергия във физиката, равна на един милиард електронволта), докато z-бозонът тежи около 91 GeV. И просто няма достатъчно енергия хигсът да произведе два зета едновременно. Така че единият трябва да е виртуален.

Виртуалните частици са странни дори за стандартите на квантовата физика. Те се появяват за кратко по време на бомбардировките в колайдера, но не може да се наблюдават като свободни частици по начина, по който могат да се изследват техните "истински" близнаци.

Това повдига доста интригуващ въпрос. Ако един от z-бозоните е виртуален, може ли наистина да участва в нещо толкова фундаментално квантово като заплитането? Новите резултати подсказват, че може.

Разбира се, има още по-сериозни проблеми. Един z-бозон съществува точно 3 по 10 на минус 25 степен, преди да се разпадне. Така че дори "истинският" не може да се наблюдава достатъчно, за да се измери спинът му директно. Но все пак оставят следи.

При разпада един z-бозон произвежда две заредени частици, които се наричат лептони - или електрони, или техните по-тежки братовчеди мюони. Това дава на физиците цели четири частици, чиито следи през детектора могат да измерят. И това е критичната точка. Посоките, в които тези четири частици пътуват, съдържат информация за спина на z-бозоните, от които идват. Така изследователите могат да работят назад, като пренавиване на лента, и така да реконструират спина на z-бозона, който ги е създал. Процес, който е изключително тежък. Най-вече, че самият разпад на тази верига - от един хигс на два зета и след това на четири лептона - е изключително рядък. С години данни от колайдера са намерени само 400 случая, с които може да се работи. Но за момента са достатъчни.

След като реконструират спиновете на двата z-бозона, физиците търсят нещо, което да показва заплитането. И резултатът го потвърждава. На степен от 4,6 сигма. Това е скалата на физиката. Според нея 5 сигма се изисква, за да се обяви нещо за откритие. Разликата е изключително малка.

Въпреки че не е достигната тази граница, резултатите категорично показват, че има достатъчно силни доказателства, че двата z-бозона са вплетени.

Експериментът повдига и друг, доста по-интригуващ въпрос за самия виртуален z-бозон. Физиците не са напълно сигурни, че виртуалните частици съществуват. За разлика от обикновените те не може да се наблюдават. Някои учени ги смятат за някаква математическа шашма, която се използва да опише по-точно процесите.

И все пак тук виртуалният z-бозон се държи точно като истинска частица - има информация за спин, който може да доведе до вплитане с друг z-бозон.

"Нормално е да се запитаме дали виртуалните частици същестувават. Или са просто измислица на нашия мозък, която ни помага да изчисляваме неща", казва профсор Агилар-Сааведра. Той предупреждава, че резултатът не отговаря точно на философския въпрос, но "осветлява малко въпроса дали виртуалните частици са частици, или не". "Ако ходи като пате, квака като пате, то значи пред нас е пате. В този случай виртуално пате", заключава той.

Резултатите от целия експеримент са публикувани в Physical Review Letters.